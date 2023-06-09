"Не шкодую": дівчина вигадала незвичний спосіб, як відучити сусідів красти в неї їжу

Дівчина зізналася, що змушена була вдатися до методу з "отруєнням", бо втомилася від того, що її продукти зникають з холодильника, а порожні ємності від них залишаються.

У Великій Британії студентка вигадала лайфхак, як відбити в сусідів по квартирі бажання цупити в неї продукти. Про те, як стримати злодійкуватих сусідів, вона поділилася в мережі, пише видання NDTV.

Користувачка під ім'ям Сара опублікувала в Tiktok відео, в якому розповідає, що була змушена "отруїти" власну їжу, оскільки її сусіди по квартирі постійно її крали. Закуплені нею продукти вона почала щедро, але непомітно присипати сіллю.

"2 роки тому мені довелося отруїти їжу, тому що мої сусіди крали її", — розповіла Сара.

На відео видно, як студентка університету додає кухонну сіль до упаковування органічного британського знежиреного молока. Потім вона насипала ще трохи солі в коробку й струсила. Наприкінці відео вона заявила, що покладе "присолене" молоко назад у холодильник і "почекає, поки його хтось вип’є".

У підписі вона написала: "Я ні про що не шкодую, і хтось це випив".

Багатьох інтернет-користувачів її вчинок потішив, а деякі жартували, що спочатку вважали сіль щурячою отрутою. Інші також підтримали її і заявили, що згодні з її методом.

"Коли хтось падає низько, я опускаюся нижче", — прокоментував один користувач.

Нагадаємо, що у Єгипті акула з'їла туриста з Росії. Хлопець загинув на очах у свого батька. Він переїхав із батьком у Хургаду кілька місяців тому, там вони купили квартиру та оселилися у житловому комплексі "British Resort".

Також повідомлялося, що у Британії подружжя не планує вчити читати й писати своїх дітей. Батьки не довіряють системам охорони здоров'я та освіти, тому дозволили своїм дітям робити свій власний вибір із найбільш раннього віку.