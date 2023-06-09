"М'ясорубки", зниклі туристи та зловісні останки: напади акул у Єгипті почастішали (фото)

Рятувальники забороняли туристам знімати макабричну сцену, коли складали обгризені людські останки у мішок для трупів. Поліцейські бігали довкола і вимагали стерти записи.

Напад акули на росіянина в єгипетській Хургаді назвали "м'ясорубкою", 23-річний чоловік загинув за 20 секунд. Його вражений батько чув крики сина про допомогу з берега. Про це повідомляє The Mirror.

Через деякий час місцеві жителі спіймали велику тигрову акулу і вирішили, що саме цей хижак напав на вихідця з РФ, який переїхав до Єгипту з батьком кілька місяців тому.

Випадок стався в районі, де напади акул раніше вважалися рідкістю, проте за останні кілька років тут все ж таки сталося кілька подібних інцидентів.

Минулого року загинули двоє туристів з Австрії та Румунії. 68-річна Елізабет Сойєр померла в "швидкій" від шоку після того, як втратила руку та ногу в популярній затоці Сахль-Хашіш, неподалік Хургади.

68-річна Елізабет Сойєр померла у "швидкій" від шоку після атаки акули в Єгипті Місце нападу акули на Елізабет Сойєр

На опублікованих кадрах вона відчайдушно гребла до берега. За видовищем спостерігав великий натовп, але ніхто не наважився допомогти жінці.

Двома днями раніше з місцевого п'ятизіркового готелю зникла туристка з Румунії. Згодом її спотворене тіло вимило на кораловий берег. Туристи розповідали, що рятувальники навіть заборонили знімати макабричну сцену, коли складали обгризені людські останки в мішок для трупів. Поліцейські бігали довкола і вимагали стерти записи.

"Половина тіла була відсутня", — розповів один із очевидців.

Напад акули знімали на камеру

2018 року на 41-річного чоловіка з Чехії в Червоному морі біля берегів Єгипту напала акула. Його останки згодом знайшли на пляжі біля Марса-Алам.

Відео нападу акули на вихідця з РФ, доступне на YouTube

2015 року 52-річний німецький турист загинув на курорті Ель-Кусейр після того, як акула відкусила йому ногу по коліно.

23-річний Володимир Попов Місце, де напала акула у Єгипті

Нагадаємо, що під час недавньої атаки, в якій загинув виходець з Архангельська 23-річний Володимир Попов, ще одна дівчина встигла врятуватися та вибратися на берег. Поліція заборонила вхід на пляжі, оскільки плавці акул бачили й у інших місцях.

Також повідомлялося, що 24 кита-вбивці влаштували "сімейну" зустріч біля узбережжя Каліфорнії, щоб полювати на морських левів та дитинчат сірих китів.