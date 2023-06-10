"Друг Володимира Путіна": Україні потрібна поразка Трампа на виборах, — The Guardian

Як зазначає оглядач Джонатан Фрідланд, більшість республіканців у Конгресі, як і раніше, підтримують Україну, однак є винятки.

Перемога Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах 2024 року несе загрозу для України. Таку думку висловив оглядач The Guardian Джонатан Фрідланд у статті від 9 червня.

Фрідланд вважає, що колишній американський президент, ймовірно, готовий стати на бік Росії та відмовитися від "боротьби, яку має виграти вільний світ".

"Трамп — друг Володимира Путіна, який добре зарекомендував себе, який скептично ставиться до переваг підтримки США Києва, що триває", — йдеться в публікації.

Автор статті також стверджує, що, попри нове кримінальне звинувачення, Дональд Трамп все ще є лідером у боротьбі за висування кандидатури від республіканців на пост президента США. На думку Фрідланда, Трамп "переробив Республіканську партію за своїм образом і подобою".

Він зазначив, що більшість республіканців у Конгресі, як і раніше, підтримують Україну, однак є винятки. Так, суперник Трампа губернатор Флориди Рон ДеСантіс, повторив тези Москви у березні, назвавши війну "територіальною суперечкою", що пізніше намагався спростувати.

Фрідланд зазначив, що Київ веде боротьбу не лише за своє існування, а й за принципи, важливі для всього світу. За його словами, Україна не може перемогти в цій боротьбі самотужки.

"Вона не може перемогти лише за підтримки своїх європейських сусідів, що, хоч і необхідно, але недостатньо. Для цього потрібні Сполучені Штати, їхні м'язи та їхні гроші. Лихий стан Херсона та звинувачення в Маямі пов'язані: світ відчайдушно потребує поразки Дональда Трампа", — підсумував Джонатан Фрідланд.

Нагадаємо, що 4 травня експрезидент США Дональд Трамп в черговий раз зробив заяву щодо закінчення війни в Україні. Він вважає, що поклав би їй кінець через 24 години, якби став президентом США.

Своєю чергою Володимир Зеленський 13 травня нагадав, що Дональд Трамп уже був президентом США, тоді як в Україні точилася війна. Український лідер зазначив, що це питання ніхто не вирішив. І саме з цієї причини наша країна опинилася у нинішній ситуації.