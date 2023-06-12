"Визнаний винним": у РФ чоловіка оштрафували за недонесення на друга-двірника

Тамбовець Кирило Швецов має сплатити 30 тисяч рублів державі за те, що не доніс на інтернет-друга. Водночас знайомому, що виступав проти війни та бажав вступити у ЛСР, дали сім років за ґратами.

В Росії почали карати за неповідомлення про партизанів. Про це свідчить постанова, оприлюднена Тамбовським обласним судом.

"Визнаний винним у неповідомленні до органів влади, уповноважених розглядати повідомлення про злочин, про особу, яка за вірогідно відомою інформацією готує злочин", — йдеться у судовій постанові.

Суд засекретив інформацію про визнаного винним громадянина, зокрема, прізвище та ім‘я, однак цими даними поділились 12 червня журналісти російського ЗМІ "Медиазона".

За їхніми даними, за "неповідомлення" оштрафують на 30 тисяч рублів тамбовця Кирила Швецова. У медіа передали, що Швецов у червні минулого року познайомився через сайт продажів "Авито" з двірником Артемом Какаріним, який продавав книги. Чоловіки почали спілкуватися у соцмережах, і продавець поділився своїми намірами вступити до легіону "Свобода Росії".

Як відомо, Какарін виступав проти війни в Україні та перебував на кордоні. Окрім того, слідство встановило, що він придбав два ножі та збирався напасти на російський патруль. Однак реалізувати свої плани чоловік не встиг — був затриманий та засуджений до семи років ув’язнення. Водночас його інтернет-друга також вирішили притягнути до відповідальності — за недонесення.

У телеграм-каналі "Оперативные сводки" 9 червня опублікували зізнання Швецова. Він розповів, як познайомився у мережі зі зловмисником та дізнався про його наміри, однак нікуди не повідомив.

Швецов заявив, що "не надав значення" словам Какаріна та "легковажно поставився" до його планів. Також він завірив, що "кається в скоєному".

Нагадаємо, 12 червня стало відомо про вбивство депутата "Єдиної Росії" Олександра Колодича. Як з’ясувало слідство, злочин міг скоїти садівник ворожого парламентаря, з яким у Колодича був конфлікт.

Раніше, 9 червня, у російському медіа повідомили про ідею у РФ узаконити реєстрацію автівок, вкрадених в Україні. Відповідний законопроєкт, за даними ЗМІ, був внесений до ворожої Держдуми.