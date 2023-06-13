"Я ще живий і житиму": Лукашенко розповів про стан свого здоров'я

ЗМІ писали про погане самопочуття політика після візиту до Москви на святкування Дня Перемоги.

Білоруський політик Олександр Лукашенко розповів журналістам про те, як переніс захворювання на ногах, пише Sputnik.

Ряд засобів масової інформації після візиту Лукашенка 9 травня до російської столиці на святкування Дня Перемоги почали писати про його погане самопочуття.

"Все, що було написано – це моторошна неправда. Просто мені довелося переносити все це на ногах. На ногах краще хворобу не переносити", — сказав Лукашенко.

Політик запевнив кореспондентів, що всі новини про його здоров'я були брехнею, оскільки він вів активний спосіб життя у цей час і навіть грав у хокей.

"Але я зрозумів, що на ногах краще не переносити, тому що довго відновлюватимешся", — пояснив журналістам Лукашенко.

Після цього додав, що переніс аденовірус. Відновлення після хвороби триватиме багато часу, можливо три місяці.

На завершення Лукашенко закликав усіх не хвилюватися: "я ще живий і житиму!".

13 червня Фокус писав про те, що Лукашенко заявив, що застосує ядерну зброю у разі загрози Білорусі. За словами лідера Білорусі, "не дай бог", якщо йому доведеться ухвалювати таке рішення у сучасний час. Він сподівається, що ніхто не посміє воювати з країною, яка має таку зброю.

Нагадаємо, 9 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що російська ядерна зброя буде розміщена в Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї. Але від цього Білорусь нібито не втратить свого позаядерного статусу.

Цього ж дня Олександр Лукашенко зазначив, що Мінськ несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії та запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.