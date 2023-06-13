"Зла доля": у Єгипті акулу, яка з'їла росіянина, виставлять у музеї (відео)

Акула встигла з'їсти половину тіла громадянина РФ, що переїхав до Хургади, але коли до неї почали наближатися рибалки, вона спливла, залишивши нижню частину.

Влада Єгипту почала муміфікувати акулу, яка живцем з'їла російського туриста, надалі вбиту тварину планують виставити в місцевому музеї. Про це повідомляє The Daily Mail.

У череві великого морського хижака знайшли останки 23-річного Володимира Попова, який загинув неподалік пляжу в єгипетській Хургаді. Попов опинився всередині "м'ясорубки", коли на нього накинулась та потягла під воду тигрова акула.

У понеділок, 12 червня, співробітники Інституту морських досліджень та заповідників Червоного моря почали бальзамувати пійману акулу, щоб перетворити її на музейний експонат.

За повідомленнями ЗМІ, владі вдалося витягти голову, грудну клітку та руки жертви з черевця акули. Рибалки знайшли й іншу частину тіла загиблого.

На опублікованому відео, як вважається, фахівці препарують тіло акули, до рота засунули кляп із білої тканини

Один чоловік робить надрізи, а інший, очевидно, перевіряє еластичність шкіри.

За деякими повідомленнями, акула встигла проковтнути половину тіла громадянина РФ, який переїхав до Хургади, але коли до неї почали наближатися рибалки, вона спливла, залишивши нижню частину тіла.

Рибалки витягли останки чоловіка та почали переслідувати хижака. Надалі тигрову акулу спіймали та човном перевезли на берег, де забили до смерті "на помсту".

Рибалки розправляються з акулою-вбивцею

Доктор Махмуд Дар, професор Єгипетського національного інституту морських досліджень, повідомив, що акула була самкою.

Батько росіянина згодом розповів, що напад тривав близько 20 секунд, і що тигрова акула потягла чоловіка під воду.

Він також сказав, що біля пляжу, де стався напад, раніше подібних випадків не було.

Володимир Попов

"Тут є кораблі, яхти. Зазвичай акули нападають на диких пляжах, це якась зла доля", — пояснив він.

До цього 23-річний Попов проживав із батьком у Єгипті протягом семи місяців. Він також сказав, що збирається кремувати те, що залишилося від сина та перевезти на батьківщину до РФ.

Нагадаємо, що 23-річний Володимир Попов, який переїхав на єгипетський курорт, був родом з Архангельська. За деякими повідомленнями, під час нападу тигрової акули вдалося врятуватися одній дівчині.

Також повідомлялося, що напади акул у Єгипті почастішали за останні кілька років. Туристи почали пропадати, а місцеві жителі — знаходити обгризені рештки людських тіл.