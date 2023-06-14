Називають РФ "найбільшою загрозою": Німеччина вперше в історії затвердила стратегію нацбезпеки

Згідно зі стратегією Німеччина за кілька років має досягти витрат на оборону від ВВП 2%, посилити боротьбу зі шпигунством, диверсіями та кіберзахист.

Після місяців переговорів федеральний уряд Німеччини вперше ухвалив стратегію національної безпеки Німеччини. Стратегія базується на трьох "центральних вимірах" політики безпеки: обороноздатність, стійкість і стабільність. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Документ розроблений під егідою Федерального МЗС і формулює керівні принципи з метою "зміцнення безпеки від зовнішніх загроз". У ньому зазначається, що ситуація, яка склалася після нападу Росії на Україну, відіграла важливу роль у формуванні стратегії.

Уряд сформулював ряд цілей у стратегії, зокрема, Німеччина за кілька років має досягти витрат на оборону від ВВП 2%, посилити боротьбу зі шпигунством, диверсіями та кіберзахист. Також мають бути посилені на європейському рівні технології, а також мають бути гармонізовані в межах ЄС правила контролю за експортом озброєнь.

"За допомогою стратегії національної безпеки федеральний уряд хоче сприяти безперервному процесу співпраці між усіма рівнями влади, бізнесом і суспільством задля безпеки нашої країни і, таким чином, зробити внесок у зміцнення стратегічної культури в Німеччині", – заявив уряд.

Хід виконання стратегії має регулярно перевірятися.

Російські ЗМІ повідомляють, що Росія в стратегії нацбезпеки Німеччини позначена як "найбільша загроза" для миру та безпеки в найближчому майбутньому, а так звану "СВО" називають "епохальним переломом у європейському мирному порядку".

Нагадаємо, що в середині березня 2022 року, коли після повномасштабного вторгнення РФ в Україну минуло 3 тижні, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у своєму виступі офіційно оголосила про початок розроблення Стратегії національної безпеки. Глава МЗС визначила як мету проєкту стратегії не що інше, як "безпеку свободи нашого життя".

13 червня повідомлялося, що Уряд Німеччини анонсує постачання в Україну понад 100 танків Leopard 1 до кінця поточного року. За словами міністра оборони Німеччини Пісторіуса, замінити танки, які вийшли з ладу, Німеччина не зможе, але до кінця року ФРН продовжить постачання відремонтованих танків.

Також 13 червня західні ЗМІ повідомили, що Франція, Німеччина та Польща збираються підтримати Україну, доки вирішується питання гарантій безпеки від російської агресії.