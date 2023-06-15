Вашингтон намагається переконати союзників підтримати вступ України до НАТО, — CNN

За словами журналістів, деякі європейські політики вважають, що прискорений вступ України до НАТО може бути надто провокаційним для Росії.

Президент США Джо Байден та його команда розмовляють із головами інших країн-членів НАТО, щоб ті погодилися прийняти Україну до альянсу. Про це пише видання CNN.

За словами журналістів, питання про членство України в НАТО є одним із кількох, які лідери країн-членів обговорюватимуть на зустрічі у литовській столиці Вільнюсі в середині липня. Крім того, обговорюватимуться також обговорюються нові зобов'язання щодо витрат на оборону, а також те, хто займе місце генсека Єнса Столтенберга, який планує залишити свою посаду восени.

Проте, як повідомляється, одним із "найгарячіших" питань залишається саме вступ України до альянсу. На самітах НАТО союзники підготували спільну декларацію, в якій виклали свої спільні погляди. Нездатність досягти цього консенсусу матиме величезні наслідки і стане сигналом про проблеми для єдності альянсу.

Видання пише, що деякі союзники, особливо у Східній Європі, розташовані ближче до Росії, виступають за конкретніший шлях приєднання України до оборонного альянсу після закінчення війни.

У матеріалі сказано, що інші європейські офіційні особи, особливо у Західній та Південній Європі, вважають, що прискорений вступ України до НАТО може бути надто провокаційним. Альянс дуже ризикуватиме навіть після війни. Особливо, якщо РФ все ще "претендуватиме" на українські території.

Повідомляється, що Білий дім відданий позиції, згідно з якою Україна все-таки стане членом НАТО. Але коли це станеться – неясно.

Нагадаємо, що 15 червня Європарламент закликав НАТО запросити Україну до альянсу. Євродепутати очікують, що процес приєднання України до НАТО розпочнеться після закінчення війни й буде завершено якнайшвидше.

Крім того, у НАТО розповіли, які перспективи відкриває навчання на F-16. Генсек альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що головну роль у ухваленні рішення про старт тренувань українських пілотів відіграла Данія.