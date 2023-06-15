Для тих, хто не полінується: туристів закликає найвіддаленіший паб Британії

Щоб дістатися Старої кузні, розташованої на північному березі озера Лох-Невіс на півострові Нойдарт у Шотландії, потрібно здійснити 15-мильну прогулянку шотландським нагір'ям.

Найвіддаленіший паб Великобританії пропонує безкоштовне пиво тим відвідувачам, які готові подолати 24 кілометри, аби потрапити до закладу. Про це 14 червня написало медіа The Independent.

Йдеться про заклад The Old Forge ("Стара кузня") — найвіддаленіший паб Великобританії. З 1 липня там готові надати безкоштовне пиво всім, хто не полінується дістатися до закладу.

До речі, щоб дыйти до "Старої кузні", розташованої на північному березі озера Лох-Невіс на півострові Нойдарт у Шотландії, потрібно здійснити 15-мильну (24 кілометрову) прогулянку шотландським нагір'ям.

Щоб отримати безкоштовну порцію напою, туристам необхідно вимовити слово Wiggle. Оскільки однойменний спортивний рітейлер об'єднався з місцевою мініпивоварнею Knoydart Brewery, щоб запропонувати безстрашним туристам безкоштовну дегустацію свого нового пива Trale.

Напій — це спеціально створений 5,1-відсотковий золотий ель з нотками цитрусових. В одні руки можна буде одержати лише дві пляшки цього пива. Акція діятиме доти, доки не вичерпаються його запаси.

Щоб дістатися "Старої кузні", потрібно пройти пішки 15 миль.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про те, що вчені створили пиво з відходів житлового комплексу у Сан-Франциско. Відомо, що компанія Epic Cleantec вже давно займається переробкою стічних вод у Сан-Франциско, а тому виникла ідея використати цю перероблену воду для виробництва чогось такого, що б точно зацікавило громадськість

А у серпні минулого року ЗМІ писали про те, що вчені відтворили 450-річний напій за допомогою древніх дріжджів. Таким чином їм удалося спробувати на смак найстаріше пиво Південної Америки.