Повернулася з того світу: жінка, яку в лікарні визнали мертвою, ожила на власних поминках

Жінку ушпиталили до медзакладу з підозрою на інсульт, а вже у лікарні медики констатували її смерть і відправили додому.

У Еквадорі під час власних похоронів ожила 76-річна жінка, яка була оголошена мертвою в лікарні. "Покійниця" почала стукати зсередини труни. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у місті Бабахойо. Місцеву жительку доправили до лікарні з підозрою на інсульт і зупинкою серця і дихання. Там лікарі провели їй реанімаційні заходи, а після того, як пацієнтка на них не відреагувала, черговий лікар констатував її смерть. Медики віддали тіло родичам для поховання. Під час похорону присутні почули стукіт з труни.

"Я підняв труну, і її серце калатало, а її ліва рука била по труні… Ми зателефонували в 911, щоб доставити її до лікарні", — сказав її син Гілберто Барбера.

Коли на місце події прибули екстрені служби, вони забрали 76-річну жінку назад до лікарні.

Зараз проводиться державне розслідування, повідомляє МОЗ.

За погодженням з Агентством із забезпечення якості медичних послуг було сформовано національний технічний комітет "для ініціювання медичного аудиту для встановлення відповідальності за ймовірне підтвердження смерті".

Нагадаємо, що рідні вбитих в Україні "вагнерівців" скаржаться, що отримують порожні труни і обгорілі кістки. У проведенні експертизи ДНК їм відмовляють, тож вони не знають, кого саме поховали.

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