Зіткнулася з переслідуванням: транс-модель, яка прийшла до Байдена топлес, вибачилася (відео)

Активістка Роуз Монтойя зазначає, що обрала для своєї витівки неналежне місце і ніяк не очікувала, що зіткнеться з плачевними наслідками.

Американська активістка та трансгендерна модель Роуз Монтойя, яка прийшла топлес на гей-парад у Білому домі, вибачилася за свою витівку. Про це пише видання The Washington Post.

Після інциденту на неї впала хвиля критики з боку ЗМІ, захисників ЛГБТ-прав, а також прессекретаря Білого дому. Вона зрозуміла, що її дії були зайві і тому вибачилася.

"Сьогодні я повинна вибачитися. У момент швидкоплинної і всепоглинаючої транс-радості я вирішила зробити щось неналежне гостю президента на святкуванні Білого дому. Я також ніколи не збиралася створювати ситуацію, яка б призвела до переслідування і заподіяння шкоди мені та іншим, а також щоб транс-радість була використана в якостi зброї підлими людьми з опозиції", — йдеться у повідомленні.

Свій ролик вона опублікувала на сторінках у соціальних мережах.

Що цьому передувало?

Роуз Монтойя була запрошена на зустріч із президентом США Джо Байденом до Білого дому. Приурочена ця подія була Місяцю гордості. На ній була сукня білого кольору, сонцезахисні окуляри та прапор у руках.

Після спілкування з Джо Байденом вона спустила сукню на талію та почала прикривати соски пальцями. Це й призвело до негативної реакції суспільства.

"В окрузі Колумбія немає законів, які забороняють показувати груди на публіці. Однак Білий дім є федеральною власністю, на яку іноді поширюються суворіші закони", — йдеться у повідомленні.

Прессекретарка президента США Карін Жан-П'єр заявила, що така поведінка є неприйнятною і дії активістки несправедливі стосовно інших учасників заходу, які прийшли до Білого лому разом із сім'ями.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що батько Джастіна Бібера розлютив ЛГБТ-спільноту, заступившись за традиційну родину. Після негативної реакції він видалив повідомлення у соціальних мережах, але це не змінило його позицію.