"Мертва" жінка, яку знайшли живою у труні, "знов" померла

76-річна Белла Монтоя, яка стукала по труні під час своїх поминок, померла за сім днів від інсульту.

76-річна Белла Монтоя, яка шокувала своїх родичів, стукаючи по своїй труні під час поминок, померла за тиждень після інсульту. Про це 17 червня повідомило американське інформаційне агентство Associated Press.

Відповідно до заяви Міністерства охорони здоров'я Еквадору, 76-річна Белла Монтоя померла від ішемічного інсульту після тижня, проведеного в реанімації. У МОЗ зазначили, що Монтоя перебувала під "постійним наглядом", але не надали додаткових деталей про цей випадок у рамках медичного розслідування.

Син померлої Жилберто Барбера Монтоя заявив, що поки не отримав звіту від медичної влади про причини того, що сталося, і попередив, що така ситуація не повинна повторитися. Він також зазначив, що сестра померлої жінки подала офіційну скаргу, вимагаючи з'ясувати особу лікаря, який оголосив її мертвою.

Останки Монтої, колишньої медсестри, були повернуті до того ж похоронного бюро, де вона прийшла до тями. Син померлої повідомив американських журналістів, що його мати буде похована на громадському цвинтарі.

Зазначається, що минулого тижня Міністерство охорони здоров'я країни оголосило про створення технічного комітету для перегляду процедури видачі свідоцтв про смерть у лікарнях.

Жінка ожила на власних поминках

За повідомленнями ЗМІ, місцеву мешканку доправили до лікарні з підозрою на інсульт та зупинкою серця та дихання. Там лікарі провели їй реанімаційні заходи, а після того, як пацієнтка на них не відреагувала, черговий лікар констатував її смерть.

9 червня Белла Монтоя прокинулася і почала стукати в кришку труни після проведення п'ятої години в труні в похоронному бюро в Бабахойо.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що в Бельгії 45-річний блогер Девід Баертен шокував своїх друзів та близьких, прилетівши на власний похорон на гелікоптері.