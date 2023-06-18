Макрон залпом випив пляшку пива на фіналі чемпіонату Франції з регбі (відео)

Після матчу президент прийшов у роздягальню до переможців та відзначив їхній успіх пляшкою слабоалкогольного напою. Це показали у трансляції.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав чемпіонів Франції з регбі та залпом випив пляшку пива у них у роздягальні після матчу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ 17 червня.

У суботу відбувся фінальний матч національного чемпіонату Франції з регбі і глава держави не міг пройти повз цю подію. Він був присутнім під час гри на трибунах, а згодом особисто вирішив привітати переможців.

Журналісти зазначають, що перед матчем стадіон свистав появу глави держави на матчі, але тривало це недовго.

Команда "Тулуза" перемогла своїх опонентів "Ла Рошель". Під час гри вони йшли на одному рівні, проте підсумковий рахунок був 29:26 на користь першої команди.

Варто зазначити, що в історії французького чемпіонату "Тулуза" здобула перемогу в 22-й раз і це рекордна кількість.

Після цієї радісної події президент Франції Емманюель Макрон прийшов у роздягальню до гравців, щоб привітати їх. Там на нього чекала охолоджена пляшка пива, яку він випив залпом. Цей момент показали під час трансляції заходу та ролик став вірусним у мережі.

Одні коментарі назвали його вчинок крутим, а ось іншим здалося, що глава держави не повинен показувати згубного прикладу своєму народу.

Нагадаємо, 17 червня повідомлялося, що в Парижі затримали юнака через спробу замаху на Макрона. Затриманий заявив, що його метою було "кинути виклик" президенту Франції та висловити незгоду громадськості з його політикою.