В Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії "Титаніка" (фото)

Вартість участі в підводній експедиції до місця затонулого лайнера становить $250 000. Процес підводної екскурсії, включаючи занурення, експедицію та підйом займає близько восьми годин.

В Атлантичному океані неподалік місця загибелі "Титаніка" зник підводний батискаф, який здійснював підводні туристичні поїздки і занурення до місця круїзного лайнера, що затонув у квітні 1912 року. Про це у понеділок, 19 червня, повідомляє служба ВВС.

За інформацією журналістів, у соціальних мережах приватної компанії OceanGate Expeditions, якій належить туристичний підводний апарат, що зник безвісти, з'явилася інформація про те, що одна з її експедицій все ще "в процесі".

Рятувальна операція

За інформацією видання CBS News канадська берегова охорона повідомила, що рятувальною операцією керує Бостонський регіональний координаційний центр, а на карті, що показує юрисдикції різних прибережних пошуково-рятувальних агенцій біля узбережжя Північної Америки, вказано місце зони відповідальності бостонського центру.

Фото: сbsnews

Лейтенант Джордан Харт з берегової охорони США у Бостоні повідомив, що персонал "нині проводить пошуково-рятувальну операцію".

При цьому відомо, що компанія OceanGate не повідомила, скільки людей було на борту судна, що зникло.

"Уся наша увага зосереджена на членах екіпажу підводного апарату та їхніх сім'ях", — зазначили представники OceanGate, додавши, що вони дуже вдячні за допомогу, яку отримали від кількох державних установ та глибоководних компаній у спробах відновити зв'язок з підводним апаратом.

Підводні експедиції до затонулого "Титаніка"

Уламки затонулого у квітні 1912 року після зіткнення з айсбергом "Титаніка" знаходяться на глибині близько чотирьох кілометрів на південний схід від канадського острова Ньюфаундленд. Виявити місце катастрофи змогли лише у 1985 році. На борту круїзного лайнера, який здійснював свій перший рейс зі Саутгемптона до Нью-Йорка, знаходилися тоді понад 2 200 людей, з яких понад півтори тисячі загинули.

Місце, де може бути зникла субмарина Фото: ВВС

Вартість участі в підводній експедиції на місце аварії лайнера становить 250 000 доларів за місце. Подорож своїм підводним човном з вуглецевого волокна компанія OceanGate Expeditions називає "шансом вийти за рамки повсякденного життя і відкрити для себе щось дійсно екстраординарне".

Підводна субмарина може вмістити п'ятеро пасажирів, з яких один є пілотом, один експертом і троє пасажирів. Повний цикл підводної екскурсії, включаючи занурення, експедицію та підйом займає близько восьми годин.

Журналісти ВВС зв'язалися з компанією для отримання коментарів.

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року дослідники виявили золоте намисто з затонулого корабля "Титанік", яке не бачили з 1912 року: воно виготовлено із зуба мегалодону.

Також нагадаємо, що наприкінці січня Фокус публікував матеріал про п'ять найбільших таємниць затонулого лайнера.