У центрі Москві спалахнула пожежа: над містом здійнявся густий дим (відео)

Російські ЗМІ повідомляють, що займання сталося на будівництві. Попередньо, спалахнули утеплювач та пінопласт.

У РФ у Москві спалахнула пожежа. Густий чорний дим окутав центр російської столиці. Пожежа сталася у будівлі, яка зводиться — спалахнув пенопласт, повідомляє телеграм-канал "Москва 24".

"Займання спостерігають очевидці неподалік метро Новослобідська на Новосутівській вулиці. Загоряння сталося в будівлі, що будується на цокольному поверсі. Горить теплоізолятор. Екстрені служби розпочали гасіння пожежі", — йдеться в повідомленні.

В місцевих телеграм-каналах повідомляють, що на першому поверсі будівлі зберігався пінопласт та утеплювач — вони зайнялися. В екстрених службах повідомили про порятунок 6 людей. Їх евакуювали автодрабинами. Інформації про постраждалих на цей час не надходило.

Нагадаємо, що 16 червня в Підмосков'ї сталася пожежа неподалік Дзержинської ТЕЦ. Займання відбулося поблизу автосервісу на вулиці Олексіївській. Площа займання склала 500 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що 16 червня у Курській області в РФ сталася масштабна пожежа на складі з пухом. Площа займання склала 2000 квадрантних метрів. Повідомляється, що для ліквідації вогню було залучено понад 40 осіб та 10 одиниць техніки.