Макрон проти Німеччини: у Європі не можуть домовитися про створення системи безпеки, — ЗМІ

За словами журналістів, Німеччина просуває проект, у рамках якого ЄС має закуповувати зброю виробництва США та Ізраїлю. Франція хоче, щоб Європа розвивала свою оборонну промисловість.

Президент Франції Еммануель Макрон 19 червня закликав Європу виробити стратегію протиповітряної оборони, перш ніж розглядати закупівлю обладнання. Таким чином він "вдарив" за планом Німеччини закупити системи ПРО в ізраїльських та американських виробників. Про це пише Bloomberg.

Макрон прямо сказав про те, що необдумані рішення швидше призведуть до покупок зброї не в Європі. Хоча у Франції не раз закликали європейські країни почати розвивати власну оборонну промисловість, щоб ЄС зміг стати більш автономним у стратегічному плані.

Видання наголосило, що Німеччина просуває в Європі концепцію "Небесний щит". До цієї ініціативи приєдналося вже 15 країн, більшість з яких входять до НАТО. Концепція передбачає створення багатошарового протиракетного щита, який може коштувати приблизно 17 млрд євро.

Однак із програмою, як повідомляється, не згодні у Франції. Так, програма передбачає покупку неєвропейської зброї, хоча у Парижі впевнені, що Європа має створювати свої оборонні системи. Проте офіційно французькі чиновники кажуть, що ініціатива Німеччини доповнює зусилля Парижа щодо координації ширшої стратегії.

Нагадаємо, що 15 червня ЗМІ повідомляли, що Європа хоче відмовитися від зброї США, відтворивши свою промисловість. За словами журналістів, у Європі хочуть налагодити власне виробництво зброї. Це буде корисним для безпеки України, а також ЄС загалом.

Крім того, 19 червня Макрон заявив про розгортання в Україні системи SAMP-T. Повідомляється, що з цією системою, її радаром та її пусковими установками, озброєними вісьмома ракетами "Астер" із дальністю дії близько 100 км, Україна зможе збивати велику кількість повітряних цілей.