Спецслужби Німеччини встановили спостереження за вихідцями з РФ, які підтримують війну в Україні

Російська пропаганда веде до зростання екстремізму у ФРН у світлі війни в Україні, зазначив очільник BfV Томас Хальденванг.

У оприлюдненій у вівторок, 20 червня, щорічній доповіді Федерального відомства з охорони конституції (BfV) перерахували основні загрози безпеці ФРН. Одним з джерел згадується Росія та її дії, через що у Німеччині встановили спостереження за тими, хто її підтримує. Про це заявив голова BfV (Федеральне відомство з охорони конституції) Томас Хальденванг, пише Deutsche Welle.

За його словами, російська пропаганда веде до зростання екстремізму у ФРН у світлі війни в Україні, але запевнив, що загалом російська діаспора в Німеччині стійка до пропаганди РФ.

"Через соцмережі поширюються пости екстремістського змісту, які виправдовують війну, що суперечить міжнародному праву. Ми стикаємося з проросійськими протестами, у яких беруть участь представники цієї діаспори. Скільки саме, ми не маємо статистичних даних. Ми спостерігаємо за тими людьми, які підтримують російську пропаганду та реагують на неї", — наголосив Хальденванг.

На думку Хальденванга, війна РФ проти України посилила загрозу російського шпигунства проти Німеччини. Керівник BfV вважає, що в майбутньому Росія почне діяти агресивніше і, можливо, змінить методи своєї роботи.

"До цього можна віднести діяльність офіцерів спецслужб з фальшивими паспортами, а також посилення атак хакерів аж до саботажу. Якщо порівнювати російське і китайське шпигунство, то спецслужби Росії потужніші та помітніші, вони працюють класично, фактично всіма засобами, які відомі у сфері шпигунства. Російські спецслужби вдаються до вбивств або викрадення людей. Це дуже грубий стиль, ми його не бачимо у китайців", — говорить Томас Хальденванг.

Глава BfV прокоментував також нещодавню заяву президента Чехії Петра Павла щодо необхідності посилити контроль над росіянами, які живуть у Європі. Хальденванг нагадав, що в минулі десятиліття до Німеччини приїхало багато людей з колишнього СРСР і здебільшого вони інтегровані в суспільство Німеччини та мають німецькі паспорти.

Нагадаємо, що у Європі не можуть дійти згоди щодо створення системи безпеки. Німеччина хоче закуповувати зброю виробництва США та Ізраїлю. Франція — щоб Європа розвивала свою оборонну промисловість.

Раніше повідомлялося, що Європа хоче відмовитися від зброї США, відтворивши свою промисловість. Там хочуть налагодити власне виробництво зброї.