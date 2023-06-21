Австралія після початку війни в Україні заробила $102 млрд, але допомагає мало, — ЗМІ

За словами журналістів, країна передає менше допомоги, ніж Польща, Данія та Чехія. Австралійська опозиція вимагає від уряду більшої підтримки Києва.

Серед розвинених країн G20 Австралія робить найменший внесок, щоб допомогти Україні захиститися від агресії Росії, попри те, що вона є основним непрямим економічним бенефіціаром війни. Про це пише видання Bloomberg.

Як підрахував економіст Джеймс Макінтайр, за 15 місяців, що минули з початку вторгнення Москви, стрибок цін на енергоносії та інші сировинні товари приніс Австралії близько 150 мільярдів австралійських доларів (102 мільярди доларів США).

Проте, як повідомляється, Австралія надала Україні еквівалент 0,5% цієї суми. Йдеться як про військову, так і гуманітарну допомогу. Це менше, ніж надали такі країни, як Польща, Чехія та Данія. Тому консервативна опозиція Австралії вимагає від уряду більшої підтримки Києва.

"Існує ризик того, що Австралію розглядатимуть як стратегічних сторонніх спостерігачів — ми говоримо добре, але насправді мало що робимо в практичному плані", — сказав Малкольм Девіс, старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики у Канберрі.

Проте, міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна є найбільшим донором України в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"У Європі та в самій Україні розуміють, що Австралія робить все можливе, щоб підтримати Україну", — заявив 3 червня Марлес.

За словами журналістів, хоча військова допомога з Австралії сама по собі мало може змінити на полі бою, вона може надихнути інші країни, наприклад, Південну Корею, щоб почати активніше допомагати Україні.

Зазначимо, що 1 червня 2023 року Міноборони України у Twitter закликало Австралію передати більше військової техніки, зокрема танків.

"Кожен танк, який ми отримуємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога – і в результаті повернути собі нашу землю та врятувати життя наших людей", – зазначили у Міноборони.

У Пентагоні заявили, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на $6,2 млрд. Штати переоцінили вартість наданої військової допомоги на $6,2 млрд. Тепер вони можуть надати Україні додаткову військову допомогу на цю суму.

Зазначимо, що журналісти заявили, що концерн Rheinmetall постачав товари до РФ під час повномасштабної війни в Україні. У німецькій компанії зізналися, що їхні товари надходили на територію Росії до червня минулого року. Це відбувалося у межах раніше підписаних контрактів.