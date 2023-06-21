Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором: у Пекіні висловили протест

У своїй промові американський лідер розповідав про інцидент з китайською повітряною кулею-шпигуном, яку вдалося збити. У МЗС Китаю відповіли, що заяви Вашингтона дуже обурливі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвали главу Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором". У Пекіні встигли відреагувати. Про це повідомляє видання The Hill 21 червня.

Причиною такого звернення американського лідера до голови КНР стала ситуація з повітряною кулею-шпигуном. Джо Байден на заході, присвяченому збору коштів у Кентсфілді, штат Каліфорнія, розповів про свої емоції після лютневих подій.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли я збив ту повітряну кулю з двома коробками шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що він там був. Ні, я серйозно. А це те, що диктаторам дуже не подобається, – коли вони не знають, що відбувається”, – йдеться у повідомленні.

Президент США також зазначив, що аеростат не мав пролітати над місцем, де його збили. Він збився випадково з курсу через Аляску, після чого почав літати американськими штатами, про що китайському голові не було відомо.

"Коли його збили, він дуже зніяковів і заперечував, що він взагалі був там", — продовжив Джо Байден.

Байден назвав китайського колегу диктатором: реакція МЗС

У Пекіні висловили протест через слова американського глави держави, який у своїй промові назвав Сі Цзіньпіна диктатором. У Міністерстві закордонних справ Китаю вважають це обурливим, адже інформація не відповідає дійсності, пише NDTV.

"Відповідні висловлювання американської сторони вкрай абсурдні та безвідповідальні, вони суперечать фактам, порушують дипломатичний протокол і є посяганням на політичну гідність Китаю", — заявила на брифінгу речниця МЗС Мао Нін.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що Китай не відправлятиме зброю до РФ. Про це Сі Цзіньпін заявив під час переговорів у Пекіні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.