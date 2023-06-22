Злив документів США про контрнаступ ЗСУ: звинувачений Тейшейра не визнав провину, — CNN

За даними ЗМІ, захисники військового розкритикували сторону обвинувачення за нібито перебільшення загроз для США, пов’язаних з поширенням секретних розвідданих в інтернеті.

21-річний військовослужбовець американської Нацгвардії Джек Тейшейра, якого звинувачують в оприлюдненні секретних військових документів Пентагону, не визнав себе винним. Про це йдеться у матеріалі CNN від 21 червня.

З посиланням на прокурорів у ЗМІ зазначили, що інформацію про дані США боєць почав публікувати у грудні минулого року, а фото документів — у січні.

"Тейшейра пройшов надсекретний допуск, а внутрішні записки ВПС, на які прокурори звернули увагу в суді, показали, що його начальство неодноразово попереджало його про неналежний доступ до секретних розвідданих", — розповіли журналісти.

За інформацією медіа, адвокати Тейшейри стверджували на судовому засіданні, що звинувачений не очікував поширення опублікованих ним секретних даних в інтернеті, а також розкритикували прокурорів за перебільшення ризиків вчинку військового для нацбезпеки США.

У публікації зазначено, що увійшовши до зали суду, Тейшейра посміхнувся та помахав родині. Журналісти описали, що, стоячи у помаранчевому комбінезоні зі своїми захисниками перед суддею, боєць Нацгвардії США не визнав свою провину за кожним з пунктів звинувачення.

"Ми залишаємося такими ж відданими, як і раніше, і вся наша родина продовжує повну та непохитну підтримку Джека, коли він стикається з цією справою. Важливо те, що Джек тепер проведе свій день у суді. І поки ми просуваємося через цей процес, ми сподіваємося, що Джек отримає справедливе ставлення, на яке він заслуговує", — сказала представниця родини Джен Рід.

У ЗМІ зазначили, що наступне слухання у справі Тейшейри відбудеться 9 серпня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ділився, що не мав жодних розмов з керівництвом США щодо зливу секретних документів американської розвідки. Він назвав витік даних "поганою історією", невигідною для репутації Вашингтону.

Журналісти повідомляли, що Україна не ділиться даними про контрнаступ ЗСУ з союзниками через страх нових зливів інформації.