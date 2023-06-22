Розповідав про обстріли Маріуполя: у Росії адміністратора Telegram-канала катували струмом

Суддя відхилив запитання обвинувача про сліди тортур, заявивши, що воно стосується "документа, недослідженого в судовому засіданні".

У Росії в четвер, 22 червня, автор Telegram-каналу "Настоящее преступление" Руслан Ушаков на засіданні Другого Західного окружного військового суду заявив про тортури струмом під час затримання. Про це повідомляє правозахисний медіапроєкт, присвячений політичним переслідуванням у РФ, "ОВД-Инфо".

"Молодий чоловік розповів, що під час затримання люди в цивільному одязі проводили до його пальців струм з метою надання зізнань. На засіданні прокурорка хотіла запитати Ушакова, чи залишилися від тортур сліди і чи повідомляв він про них раніше, проте суддя відхилив запитання, пославшись на те, що воно стосується документа, недослідженого в судовому засіданні", — ідеться в публікації.

Зазначається, що Ушакова обвинувачують за чотирма статтями КК РФ: поширення фейків про російську армію, реабілітація нацизму, виправдання тероризму і розпалювання ненависті або ворожнечі.

Він привернув увагу російських силовиків повідомленнями про обстріли Маріуполя і про вбивства мирних жителів в Україні та перебуває під арештом з моменту затримання 14 грудня 2022 року.

Напередодні суд допитав свідка обвинувачення і знайомого Ушакова Анатолія Будкевича. Той заявив, що знає Ушакова вже п'ять років і раз на тиждень читав Telegram-канал "Настоящее преступление", проте жодних постів про війну не помічав і почуття ненависті при цьому не відчував.

Нагадаємо, 12 червня в Росії Тамбовський обласний суд визнав винним Кирила Швецова за недонесення на інтернет-друга і засудив його до штрафу в розмірі 30 тисяч рублів. Водночас його знайомому, який виступав проти війни та бажав вступити в ЛСР, дали сім років за ґратами.

23 травня стало відомо про те, що росіянина Івана Лосєва засудили до штрафу в розмірі 120 тисяч рублів за повторну "дискредитацію" російської армії. Усі біди жителя Чити почалися після сну з Володимиром Зеленським, який він розповів журналістам.