"Діти Бога": мати-сектантка видала свою трирічну доньку за 67-річного лідера культу (фото)

Серена Келлі народилася в секті "Діти Бога" і стала "дівчинкою з плаката" для цієї суперечливої організації. Після втечі вона поділилася своєю історією.

40-річна Серена Келлі з Остіна, штат Техас (США), народжена в секті, розповіла про свій шлюб і поділилася деталями, стверджуючи, що вона стала дружиною вже в трирічному віці. Про це пише The Mirror.

Жінка виросла в релігійній організації "Діти Бога", заснованій Девідом Бергом. Ця секта була відомою і раніше мала свої бази по всьому світу, включно із Філіппінами та Японією.

Група, широко засуджувана як культ, схвалювала випадкові статеві зв'язки серед членів і вважала, що діти стають дорослими у віці 12 років.

Серена розповіла, що її мати Сара, яка була високопоставленим членом організації "Діти Бога", видала її заміж за Девіда Берга, також відомого як "батько Девід". Коли їй було всього три роки, мати привела її до 67-річного чоловіка, який поцілував її та заявив, що вони тепер завжди будуть разом.

Жінка виросла в релігійній організації "Діти Бога", заснованій Девідом Бергом Фото: brit

Потім цей лідер культу подарував дитині каблучку, яка була великого розміру, але навколо неї був обмотаний скотч, щоб вона стала товщою і не зісковзувала з пальця. Берг наполіг на тому, щоб вона завжди носила цю прикрасу. Чоловік уже мав кілька інших дівчаток підлітків як дружин. Серена була наймолодшою серед них.

Жінка розповіла, що після свого "шлюбу" вона проживала з високопоставленими членами секти та заявляла про систематичне насильство. Вона стверджує, що в будинку Берга вона стикалася з численними випадками сексуального насильства як щодо самої себе, так і як свідок. Вона додала, що лідер культу часто влаштовував оргії.

"Навколо мене були нагота і сексуальність. Коли ми перебували на Філіппінах, жінки ходили голими або топлес, а чоловіки носили тільки боксери", — згадує дівчина.

Берг уже мав кілька інших дівчаток-підлітків як дружин Фото: brit

Вона також розповіла, що Берг жив в окремому будинку й іноді запрошував її до себе, здебільшого це зводилося до поцілунків і обіймів у ліжку, що було повністю неприйнятно. Дівчина додала, що від чоловіка йшов жахливий запах, у якому можна було впізнати алкоголь.

Видання зазначає, що Девіду Бергу вдалося переконати тисячі своїх послідовників у тому, що наближається кінець світу і єдиний спосіб знайти порятунок — це займатися сексом.

Раніше Фокус писав, що пара через грубу помилку в лікарні 5 років виховувала чужу дочку. Жінка стверджує, що її дочка випадково була підмінена при народженні через плутанину в лікарні. Вона розповіла, як їхня помилка мало не призвела до втрати чоловіка, і як вона зрештою знайшла свою рідну дитину.

Також повідомлялося, що "живий Нострадамус" розповів про таємниці крижаного континенту. Провісник Атос Саломе розповів про одну із загадок. Печера, яку називають "Антарктична діра", може бути свідченням існування розвиненої доісторичної цивілізації або навіть бази інопланетян.