Вкрав 175 млн доларів: фальшивому екстрасенсу загрожує 280 років за ґратами

Патріс Раннер організував шахрайство з листами від екстрасенса, внаслідок якого жертви розлучилися з понад 175 мільйонами доларів. Протягом 20 років чоловік обманом виманював гроші.

У США 57-річному Патрісу Раннеру загрожує до 280 років в'язниці за організацію схеми поштового шахрайства впродовж двох десятиліть, у межах якої вразливі верстви населення отримували листи нібито від ясновидиці. Про це пише Daily Star.

Чоловіка визнали винним в обмані мільйонів часто вразливих людей під час десятирічної схеми масової розсилки, повідомило Міністерство юстиції США.

Раннер, який має подвійне громадянство Канади та Франції, розіслав мільйони листів під виглядом послань від екстрасенса Марії Дюваль. Записки обіцяли адресатам удачу і щастя в обмін на гроші в період з 1994 по 2014 рік.

В одному з листів, надісланому 2014 року, ясновидець обіцяв, що життя адресата зміниться на краще, але тільки якщо він заплатить внесок у розмірі $37,50.

"Усе, що вам потрібно зробити, щоб побачити, як зміниться ваше життя, — це схопити руку дружби, яку ми простягаємо вам", — свідчив інший лист.

Записки виглядали персоналізованими за рахунок використання рукописних приміток Фото: Daily Star

Записки, які мали виглядати персоналізованими завдяки використанню рукописних приміток і особистих даних про одержувача, насправді були масового виробництва і розсилалися тисячами щотижня.

Раннер був частиною команди, яка обмінювалася списками розсилки з іншими шахраями, до того ж листи зазвичай розсилали літнім людям, які страждають на недоумство, і тим, у кого були фінансові проблеми.

Ті, хто потрапляв на вудку шахраїв, платили початковий внесок, після чого їх закидали більш "персоналізованими" листами нібито від мадам Дюваль, пропонуючи подальші послуги та рекомендації в обмін на додаткові гроші. Мін'юст заявив, що деякі жертви втратили тисячі доларів.

Дюваль — реальна жінка, яка працювала екстрасенсом, але не брала участі в шахрайстві Фото: Daily Star

Дюваль — реальна жінка, яка працювала екстрасенсом, але не брала участі в шахрайстві, встановили слідчі.

Протягом 20-річної історії схеми Раннер був у ролі ватажка і контролював повсякденну роботу. Він приховував свої сліди, використовуючи десятки підставних компаній і ведучи кочовий спосіб життя, який включав перебування у Швейцарії, Франції, Нідерландах, Коста-Риці та Іспанії.

Його екстрадували з Іспанії в грудні 2020 року, і федеральне журі присяжних Східного округу Нью-Йорка визнало його винним за 14 пунктами обвинувачення в поштовому шахрайстві та пов'язаних із ними злочинах. За кожним пунктом обвинувачення Раннеру загрожує до 20 років позбавлення волі.

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