Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло: причини

Від 38 000 до 50 000 українських біженців будуть змушені переїжджати з Чехії у зв'язку зі зміною умов розміщення.

З 1 липня в Чехії набудуть чинності нові правила оплати житла для біженців з України, які можуть призвести до масового переїзду українців. За оцінками Міністерства праці, проблема пошуку нового житла може торкнутися до 50 тисяч осіб. Про це повідомляє місцеве видання seznamzpravy.cz.

Міністерство праці Чехії провело аналіз можливих наслідків після 1 липня у зв'язку зі зміною умов розміщення військових біженців з України. У своєму документі відомство попереджає про можливу внутрішню міграцію і ризик, що десятки тисяч людей можуть втратити тимчасове житло.

У світлі запровадження нових правил, Міністерство праці рекомендує впродовж найближчих двох тижнів мобілізувати ресурси для розміщення в кризових ситуаціях і, за можливості, розглянути розширення транспортних можливостей для тих, хто бажає повернутися в Україну.

"Є загроза масової нестачі житла, переїзду біженців без житла до центрів, особливо Праги, масовий від'їзд назад в Україну. Наслідки ситуації можуть узяти на себе муніципалітети", — зазначається в документі для розгляду на засіданні уряду.

Передбачається, що від 38 000 до 50 000 українських біженців будуть змушені переїжджати у зв'язку зі зміною умов розміщення.

"Не всі зможуть знайти нове житло, зокрема й тому, що ринок житла часто повністю переповнений: пропозицій мало, орендна плата дуже висока для біженців. При цьому частина доходів біженців від допомоги зменшиться", — описується в документі суть проблеми.

Фокус вивчав, як погіршення демографічної ситуації в Україні через виїзд мільйонів українців за кордон впливатиме на економіку, пенсійну систему і ринок праці.