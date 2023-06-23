Малював навіть у в'язниці: художник-аферист розповів, як заробив свій перший мільйон

Макс Брандретт тричі потрапляв до в'язниці за свої художні підробки. Але навіть у в'язниці йому вдавалося заробляти гроші завдяки навичкам роботи з пензлем.

75-річний Макс Брандретт, відомий як Макс Фальсифікатор, створив сотні підробок за 15 років "роботи художником", перш ніж виправитися. Про це пише Daily Star.

Фальсифікатор витворів мистецтва номер один у Великій Британії пройшов шлях від прибирання за слонами до заробляння мільйонів — до того, як опинився у в'язниці. Макс відтворив роботи відомих художників, зокрема Бенксі та італійського художника Караваджо. Одного разу він навіть намалював портрет матері близнюків Крей.

Навіть в'язниця не зупинила його. Він зміг пронести в камеру матеріали, щоб підробити кілька картин, заробивши на цьому до 4 000 фунтів стерлінгів. Однак пенсіонер не завжди захоплювався мистецтвом. Картинами та малюванням він почав цікавитися після того, як втік з дому і потрапив у цирк.

Картинами і малюванням він почав цікавитися після того, як втік з дому і потрапив у цирк Фото: Daily Star

Під час роботи на шоу йому було доручено доглядати за 12 слонами, зокрема виконувати й не дуже бажану роботу. Щоб тварини не випорожнювалися під час шоу, Максу доручали засунути руку в зад тварини й витягнути всі "какашки".

Незабаром після цього він переїхав до Лондона і почав продавати малюнки на Портобелло-роуд. Тільки після того, як він зустрів свого наставника і ділового партнера Семмі Коена, його підробки з'явилися в галереях і аукціонних будинках.

У бесіді з LadBible TV Макс стверджує, що він ніколи не намагався підробити жодного зі справді відомих художників або творів. Замість цього він вибирав більш дрібні роботи, які викликали менше запитань і не піддавалися настільки пильному вивченню.

Британці відігравали ролі батька і сина, які нічого не знали про приховану коштовність, на яку вони натрапили. Їхній план майже завжди спрацьовував.

Чоловік і його напарник створювали близько чотирьох підробок на місяць Фото: Daily Star

Хоча художник стверджує, що його фальшивки здебільшого вдавалися, він не раз потрапляв до в'язниці, коли його ловили. Але це його не зупинило. Макс згадує момент у в'язниці Дорчестера, коли Семмі прийшов провідати його і попросив створити більше підробок з його камери. Йому вдалося пронести шість рулонів старого паперу та інше приладдя у своєму одязі.

Макс почав відтворювати твори мистецтва у в'язниці, використовуючи бібліотечну книгу як довідник і ховаючи підробки у своїй Біблії. Художник стверджує, що він заробив близько 4000-5000 фунтів стерлінгів, створюючи ці підробки у своїй камері. Чоловік не знає точно, скільки він заробив за 15 років підробок, протягом яких він і його напарник створювали близько чотирьох підробок на місяць.

"Я думаю, що це може бути від 100 мільйонів фунтів стерлінгів до майже мільйона", — додав британець.

Раніше Фокус писав, що мати-сектантка видала свою трирічну дочку за 67-річного лідера культу. Серена Келлі народилася в секті "Діти Бога" і стала "дівчинкою з плаката" для цієї суперечливої організації. Після втечі вона поділилася своєю історією.

Також повідомлялося, що "живий Нострадамус" розповів про таємниці крижаного континенту. Провісник Атос Саломе розповів про одну із загадок. Печера, яку називають "Антарктична діра", може бути свідченням існування розвиненої доісторичної цивілізації або навіть бази інопланетян.