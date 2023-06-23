У Празі побили росіянина, прийнявши його за українця: чоловік осліп на одне око (фото)

Побиття було дуже жорстоким, потерпілий частково втратив зір.

У Празі п'ятеро чоловіків напали на перехожого, якого прийняли за українця: внаслідок жорстокого побиття потерпілий осліп на одне око. Згодом з'ясувалося, що жертвою агресії став громадянин Росії. Про це повідомляє місцеве видання Novinky.cz.

"Іноземець, побитий групою з п'яти осіб у центрі Праги, має тривалі наслідки. Вони думали, що він українець. Чоловік осліп на одне око", — йдеться в публікації.

Також зазначається, що інцидент стався ще в грудні минулого року, проте набув широкого розголосу 22 червня, коли подробиці побиття чоловіка розповіли представники чеської поліції, які досі розшукують зловмисників.

"Над з'ясуванням факту нанесення тілесних ушкоджень за національністю потерпілого працюють криміналісти відділу боротьби з екстремізмом і тероризмом поліції. Судячи зі свідчень потерпілого, агресори вирішили, що він з України", — сказав журналістам представник поліції Ян Данек.

За його словами, напад був дуже жорстоким, унаслідок чого чоловік частково втратив зір.

Правоохоронці зберегли записи з камер відеоспостереження п'яти людей, оголошених у розшук. Із центру чеської столиці вони на таксі попрямували в напрямку Брно.

"Поліція розслідує справу як хуліганство і напад, за який у разі визнання винним загрожує до восьми років позбавлення волі", — пише видання.

Кадри з камер відеоспостереження

Нагадаємо, влада Чехії повідомила, що з 1 липня набудуть чинності нові правила оплати житла для біженців з України, які можуть призвести до масового переїзду українців. За оцінками Міністерства праці, проблема пошуку нового житла може торкнутися до 50 тисяч осіб.

7 червня журналісти писали про те, що в Чехії однокласники влаштували дівчинці з України цькування і плюнули їй в обличчя. Чеського президента Петра Павела розлютило ставлення дітей до маленької біженки з України, тому він запросив її до себе, щоб показати гостинність і дружбу.