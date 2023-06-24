У Росії ввели план "Фортеця": що це означає (фото, відео)

План "Фортеця", який регулює дії силовиків під час реальної військової загрози, ввели в Москві та Ростові-на-Дону.

Поліція Ростова-на-Дону (РФ) оголосила план "Фортеця". Про це повідомило росмедіа "Baza" в п'ятницю, 23 червня.

"У низці відділів поліції Ростовської області оголошено план "Фортеця". Співробітників піднято за тривогою. Чи є тривога навчальною і які її причини, з'ясовують", — пише медіа.

Цю інформацію підтвердило ще одне медіа — роспортал 161.ru. З посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, журналісти повідомили, що був наказ привести в бойову готовність весь склад МВС і Росгвардії. Також силовики отримали вказівки посилити пости на кордоні з так званими фейковими "республіками — ЛНР і ДНР".

О 23:52 "Baza" повідомила про те, що в Ростові-на-Дону почали перекривати вулиці. За інформацією медіа на цей час перекрито Будьонівський проспект і вулицю Максима Горького. Рух перекрито за допомогою "Тигрів". Раніше на вулицях з'явилася військова техніка.

О 0:07 медіа повідомило про те, що в Ростовській області в небо підняли гелікоптери.

Зі свого боку телеграм-канал Ateo Breaking повідомив про те, що в ніч на 24 червня план "Фортеця" ввели й у Москві.

Медіа також наводить слова підписника, який проживає в Москві.

"Живу в Москві на метро Каширська біля військкомату і відділу поліції. Підвищена активність, поліцейська техніка снує туди-сюди", — повідомив медіа житель російської столиці.

Що таке план "Фортеця"

Це план, який вводять за реальної загрози або з навчальною метою. У теорії вхід і вихід у будівлю повністю перекривають, а особовий склад тримає оборону. Вище керівництво або ініціює план, або щонайменше знає про його введення. Дії співробітників під час проведення "Фортеці" регулюються державною таємницею.

РосЗМІ пишуть про те, що в ніч на 24 червня в адміністрації президента РФ почалася паніка. Причина — заяви засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, в яких він закликав росіян розібратися з військово-політичним керівництвом країни.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин звинуватив ЗС РФ у ракетному ударі по його найманцях. Пригожин вважає, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу хоче знищити ПВК "Вагнер". Він також звинуватив ЗС РФ у ракетному ударі по табору своїх найманців.