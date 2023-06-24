ПВК "Вагнер" іде на Москву: техніка заколотників пересувається Липецькою областю (фото)

За словами колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, задум команди Пригожина вражає сміливістю і має шанси на успіх.

Техніка ПВК "Вагнер" уже рухається територією Липецької області. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Артамонов у своєму Telegram-каналі.

"Правоохоронні органи та влада, зокрема в муніципалітетах, вживають усіх необхідних заходів для гарантування безпеки населення. Ситуація перебуває під контролем. Будь-яких збоїв у роботі критичної інфраструктури немає", — ідеться в повідомленні.

Чиновник нагадав, що місцевим жителям настійливо рекомендується не залишати свої будинки та відмовитися від поїздок на будь-якому транспорті.

Тим часом за інформацією російського медіа "7х7", найманці "Вагнера", імовірно, зайняли село Красне в Липецькій області. Підписник надіслав журналістам кадри з військовою технікою і кількома озброєними людьми. За його словами, далі частина людей у військовій формі поїхала в бік Москви, частина нібито зайняла різні точки в Красному.

ПВК "Вагнер" іде на Москву: коментарі Гіркіна

Колишній ватажок бойовиків так званої ДНР Ігор Гіркін прокоментував дії "вагнерівців" у своєму Telegram-каналі.

"Отже, стратегічний задум команди Пригожина гранично ясний, логічний, дуже ризикований, але вражає сміливістю і має шанси на успіх в атмосфері неповороткості та демотивації всіх силових структур Російської Федерації.

Закріпившись у Ростові та відволікаючи на себе увагу, різко кинути в рейд на Москву ударні найбоєздатніші підрозділи (кілька тисяч багнетів), завдання яких — обходячи всі великі центри (Воронеж пройшли повз, Липецьк проходять також) і намагаючись не вплутуватися в бої з місцевими гарнізонами (навіть їх не блокуючи) — рватися до Москви й за будь-яких обставин якнайшвидше її досягти", — пояснив він.

На його думку, розрахунок робиться на паніку і втечу всіх вищих чиновників і взяття влади, що "валяється на землі". Далі Пригожину залишиться тільки приймати чергу чиновників усіх рангів, які рвуться терміново йому присягнути, і урочисто в'їхати в Кремль.

Нагадаємо, 24 червня американські ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу. Наступні 24 години мають вирішальне значення.

Також російські медіа пишуть, що Путін наказав силовикам ліквідувати Пригожина, тому що у ЗС РФ немає достатньої кількості сил протистояти його походу на Москву.