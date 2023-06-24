Після скасування походу "Вагнера" на Москву: вишам у столиці РФ рекомендували перейти на дистанційне

Заступник міністра освіти РФ рекомендував московським вишам перевести в дистанційний формат усі заходи 26 червня, попри заяву Євгенія Пригожина.

Міністерство освіти і науки РФ рекомендувало вищим навчальним закладам у Москві провести віддалено або перенести на іншу дату будь-які заходи, заплановані на 26 червня, у зв'язку із запровадженням у місті режиму КТО. Про це ТАСС повідомив заступник голови відомства Костянтин Могилевський.

Примітно, що заяву чиновника було опубліковано вже після того, як голова ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин оголосив про скасування походу заколотників на Москву і повернення в польові табори.

"Міністерство рекомендувало вишам діяти відповідно до рішень, ухвалених керівниками регіонів. Зокрема, у понеділок у Москві перевести в дистанційний формат або відкласти всі навчальні заходи, зокрема проведення іспитів", — сказав Могилевський.

Крім того, абітурієнти отримали рекомендації від профільного відомства щодо дистанційного формату подання документів до закладів освіти.

Заява Пригожина: у чому суть

Увечері 24 червня засновник ПВК "Вагнер" заявив, що, щоб "не проливати російську кров", найманці повертаються в польові табори.

"Зараз настав той момент, коли кров може пролитися, тому, розуміючи всю відповідальність, що може бути пролито російську кров з однієї зі сторін, розвертаємо свої колони та йдемо у зворотному напрямку в польові табори згідно з планом", — сказав він.

Нагадаємо, пресслужба Олександра Лукашенка повідомила, що білоруський політик провів переговори з Євгенієм Пригожиним, завдяки яким сторони досягли певних домовленостей. Зазначається, що учасники ПВК "Вагнер" отримали гарантії безпеки.