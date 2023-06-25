Досліджувала чесність людини: професорку з Гарвардського університету викрили на брехні (фото)

Учена на ім'я Франческа Джино опублікувала десятки матеріалів у престижних виданнях, де писала про свою теорію. Пізніше завдяки новим технологіям виявилося, що результати експериментів можуть бути сфабриковані.

Професорку Гарвардського університету Франческу Джино звинуватили в брехні після її дослідження, пов'язаного з чесністю. Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times.

За інформацією журналістів, вона займалася дослідженнями в галузі психології поведінки, як раптом почали поширюватися чутки про те, що вона нібито підробляла багато результатів своїх робіт.

Ця історія набула загального резонансу завдяки тому, що одна з тем її досліджень була про те, як виявити чесність людини.

До скандалу Франческа Джино встигла опублікувати в кількох престижних виданнях десятки статей, тематика яких була пов'язана з теорією, згідно з якою, люди, яких заздалегідь просять відповідати на запитання чесно, справді будуть чеснішими, ніж ті, кого про відповідальність за брехню попереджають лише перед здачею опитувальників.

Учену звинувачують у фальсифікації результатів дослідження Фото: The New York Times

Під час одного з проведених експериментів учасників попросили розв'язати кілька завдань і за кожне з них їм обіцяли заплатити. Водночас їм дали зрозуміти, що результати не вплинуть, і їм заплатять у будь-якому разі. Справжня мета цього експерименту — брешуть учасники чи ні, коли в них є мотив.

Про ймовірну фальсифікацію дослідження стало зрозуміло завдяки новітнім технологіям із обробки даних. Деякі вчені, які стали співавторами Джино, вже повідомили, що відкликають із робіт свої підписи.

Колеги Франчески Джино, які вирішили повторити її експеримент, отримали зовсім інші результати. Також було зазначено, що цей метод не можна віднести до точних наук, адже це більше психологія.

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося, що вчені виявили несподіваний фактор, який змушує нас старіти раніше. Нове дослідження припускає, що на швидкість нашого старіння також впливає місце, де ми живемо.