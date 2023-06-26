120 тисяч жителів КДНР вийшли на вулиці з вимогою завдати ядерного удару по США

Люди тримали плакати з гаслами "Вся материкова частина США перебуває в межах нашого діапазону стрільби" та "Імперіалістичні США — руйнівники миру".

У столиці Північної Кореї десятки тисяч людей вийшли на вулиці і закликали лідера країни завдати ядерного удару по США. Про це 26 червня повідомляє Reuters.

Близько 120 тисяч людей 25 червня вийшли на мітинг у Пхеньяні, присвячений 73-й річниці початку Корейської війни. Мітингувальники вигукували гасла, що закликають до "війни помсти" з метою знищення Сполучених Штатів.

Вони тримали плакати з гаслами "Вся материкова частина США перебуває в межах нашого діапазону стрільби" та "Імперіалістичні США — руйнівники миру".

А місцеві ЗМІ (зокрема й Центральне телеграфне агентство Кореї) цього дня розмістили матеріали про те, що у Північної Кореї тепер є "найсильніша абсолютна зброя для покарання імперіалістів США", і що "месники на цій землі горять неприборканою волею помститися ворогові".

Крім того, представники МЗС Північної Кореї офіційно заявили про те, що США нібито докладають запеклих зусиль, щоб розпалити ядерну війну, і звинуватили Вашингтон у відправленні стратегічних активів у регіон.

Нагадаємо, у червні 2023 року стало відомо, що Північна Корея має намір збільшити ядерний арсенал. Керівництво КНДР закликало оборонну сферу зберігати фокус на розробці озброєнь і зміцненні ядерного потенціалу заради забезпечення безпеки на півострові.

А у квітні ЗМІ писали про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин натякнув на "наступальну" ядерну експансію, щоб протистояти Сполученим Штатам Америки і Південній Кореї. Пхеньян вважає, що спільні військові навчання Вашингтона і Сеула мають агресивний характер. У зв'язку з цим лідер КНДР віддав наказ збільшити чисельність армії в короткий термін.