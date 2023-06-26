Займав багато місця: стародавній особняк приховує секрети загублених сіл (фото)

Кембриджська археологічна польова група (CAFG) протягом 15 років вивчала, що ховається під поверхнею землі в маєтку Вімпол і на навколишніх полях, де колись існували села.

У Великій Британії археологи виявили в сільській місцевості Кембриджшира свідоцтва зниклих сіл, що існували ще до 1500-х років. Про це пише The Mirror.

Особняк 17 століття та акри стародавнього ландшафтного парку в маєтку Вімпол приховують свої секрети історії. У ньому проживало кілька місцевих родин, які обробляли землю і мали сільську громаду, що процвітала.

Кембриджська археологічна польова група (CAFG) протягом 15 років вивчала, що ховається під поверхнею землі в маєтку Вімпол і на навколишніх полях, де колись існували села.

Вони виявили не тільки свідоцтва доісторичного минулого у вигляді знарядь праці епохи неоліту, а й свідоцтва цих втрачених сіл і сімей, які називали їх своїм домом. Найбільш рання згадка про них, міститься в Книзі Судного дня 1086 року. Земля була розділена між двома землевласниками: графом Гіртом і Еддевою Справедливою.

Про жителів села мало що відомо до 1560 року Фото: brit

Однак про жителів села мало що відомо до 1560 року, поки не почали складатися парафіяльні реєстри хрещень, шлюбів і поховань. З цих документів стало відомо, що одними з найбільш ранніх прізвищ родин, що жили в цьому селі, є Моулден, Мор, Пратт, Тайтон, Семер і Брок.

Розрахунки, проведені CAFG, показують, що за перші десять років ведення реєстрів населення збільшилося на 63 особи, тож це було доволі успішне і популярне поселення.

Один із найдокладніших записів про громаду Вімпол, що дає уявлення про те, який вигляд вона могла мати, з'явився 1638 року на карті Хейра, складеній Бенджаміном Хейром для господаря маєтку Томаса Чічлі перед тим, як він побудував нинішній Вімпол Холл.

На карті зображено групи будинків, розосереджені навколо маєтку з оленячим парком, який існує й донині. Однак протягом 200 років поселення було повністю занедбане. Спочатку це може здатися абсолютно дивним для такого популярного й успішного району, але виявилося, що один конкретний маєток займав більше місця, ніж потрібно.

Сьогодні маєток Вімпол належить Національному фонду і знаходиться в Ройстоні Фото: brit

У 1640 році маєток було знесено, і почалося будівництво Вімпол-Холу. Протягом наступних 200 років, у міру того як зростали Вімпол-Голл і парк, підвищувалися податки. Бідність була катастрофічною, такі поселення, як Бенналл-Енд, Трешем-Енд, Ратворт і Ретфорд, зникли безслідно, а разом із ними й історії людей, які там жили.

Видання зазначає, що в парку досі збереглося безліч середньовічних гребенів і борозен, створених громадою. Сьогодні маєток Вімпол належить Національному фонду і розташований у Ройстоні.

Раніше Фокус писав про "королівське" село, в якому ніхто не турбує сім'ю монархів. Красиве село розташоване всього за кілька миль від літньої резиденції королівської сім'ї площею 50 000 акрів, на якій розташовано близько 150 будівель.

Також повідомлялося, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.