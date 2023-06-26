Санкції в дії: в Естонії виставлять на продаж активи російських олігархів

Термінали, що належать росіянам, у порту Мууга і Сілламяе, очевидно, будуть продані на аукціоні. Виручені гроші підуть на відновлення України.

Естонія стане першою в Європі країною, яка розробить схему з вилучення замороженого майна російських олігархів для відновлення України, пише місцеве видання Delfi.

Найближчими тижнями Міністерство закордонних справ Естонії відправить на узгодження поправки до Закону про міжнародні санкції.

Згідно з розробленим планом, заморожені активи російських олігархів почнуть працювати для відновлення України в авансовому порядку. Якщо ж батьківщина олігархів візьме на себе відповідальність за заподіяну шкоду і компенсує її, у майбутньому з'явиться можливість отримати компенсацію за конфісковане в олігархів майно.

Як сказала прессекретарка Міністерства закордонних справ Керстін Мересма, законопроєкт, що розробляється, передбачає використовувати для компенсації насамперед гроші та занесені до реєстру активи або інше майно, власність якого легко встановити. Отже, це можуть бути підприємства та належний їм основний капітал, який зараз не відображено в сумі заморожених RAB активів.

Заморожені в Естонії активи здебільшого належать двом компаніям, які займаються перевалкою добрив з Росії, це навалювальні та наливні термінали, які працюють у порту Мууга і Сілламяе.

"Так, законопроєкт передбачає використовувати не тільки санкціоновані активи", — сказала Мересма, додавши, що вартість активів, що можуть додатися, є гіпотетичною, оскільки наразі відома лише реальна вартість заморожених RAB активів.

23 червня Фокус писав про те, що до РФ і Білорусі потрібно застосувати однакові санкції. Тиск на Російську Федерацію необхідно посилювати, тому Польща вже думає над 12-м пакетом антиросійських санкцій.

Раніше, 21 червня, ми повідомляли, що в Євросоюзі хочуть встановити новий режим санкцій, який накладатиме заборону на експорт у треті країни за допомогу Росії в обході обмежень.