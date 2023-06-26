"Люди зникають": жінка знайшла потайний прохід у гардеробі готелю (фото)

Діана Альварес зазирнула в шафу у своєму номері готелю і виявила прихований прохід, що веде в зовсім інше місце. Зроблений дівчиною ролик швидко став вірусним і набрав понад 5,1 млн переглядів.

Діана Альварес із Мексики не могла повірити своїм очам, коли виявила потаємний хід у задній частині гардероба в стилі "Нарнії". Дівчина показала свою знахідку в TikTok. Про це пише The Mirror.

Обговорюючи незвичайний таємний прохід у шафі, багато глядачів написали, що він перебуває там зі "зловісної причини".

Діана Альварес знімала кімнату і показала непримітну на вигляд шафу, розташовану в задній частині кімнати, поруч з окремою ванною. Коли гостя відчинила двері гардероба, все виглядало нормально. Однак придивившись вона побачила, що спинка розділена на дві половини. Дівчина використала ключ-карту готелю, щоб відкрити панель.

У продовженні відеокліпу видно, як дічина знаходить ще одні потаємні двері за гардеробом, які, вочевидь, ведуть у темний і моторошний тунель.

Дівчина використала ключ-карту готелю, щоб відкрити панель Фото: колаж Фокус

"Уявіть, що ви знайшли це у своєму готельному номері. Моторошно. Як химерно. Для чого це може бути? Я бачила кілька дуже тривожних коментарів про подібні речі в готелях", — підписала свій ролик Діана.

Відеокліп швидко став вірусним, його подивилися понад 5,1 млн осіб, і він отримав тисячі коментарів.

"Будьте обережні, люди, ніколи не знаєш, що може трапитися. Ми живемо в жорстокі часи. Люди зникають, щоб ніколи не повернутися. Бережи нас Господь", — написав один із користувачів TikTok.

Відеокліп швидко став вірусним, його подивилися понад 5,1 млн осіб Фото: колаж Фокус

Діана, яка родом із Пуебли, Мексика, не сказала, який це був готель, але один із глядачів припустив, що це в Чилі. За його словами, це протиземлетрясна зона для людей, які перебувають на дуже високому поверсі.

Раніше Фокус писав про "королівське" село, в якому ніхто не турбує сім'ю монархів. Красиве село розташоване всього за кілька миль від літньої резиденції королівської сім'ї площею 50 000 акрів, на якій розташовано близько 150 будівель.

Також повідомлялося, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.