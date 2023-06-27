Точно в голову: у Росії блискавка вбила кримчанина, коли він біг дорогою (відео)

За словами журналістів, поліція Краснодарського краю призначила перевірку через попадання блискавки.

У Краснодарському краї (Росія) блискавка влучила точно в голову чоловікові, що спричинило його миттєву смерть. Відповідне відео публікують російські медіа.

На кадрах видно, що блискавка вдарила в голову 49-річного чоловіка, коли він перебігав дорогу під дощем. Він помер на місці.

За інформацією видання, загиблий приїхав на хутір Леніна Краснодарського краю із Сімферополя для закупівлі фруктів і овочів, які збирався перепродати в окупованому Криму. Трагедія сталася біля продуктової бази.

Примітно, що після того, що сталося, у місцевій поліції призначили перевірку.

"Кого там збираються перевіряти — неясно", — дивуються журналісти.

Нагадаємо, 2022 року підводний вулкан Тонга спричинив найсильнішу грозу в історії, яка тривала близько 11 годин і поширилася на 240 кілометрів. На піку кількість спалахів за хвилину сягнула рекордних 2 600, а всього їх було зафіксовано близько 192 000.

Також ЗМІ розповіли, що американка Кімберлі Кроун мила сковорідку на своїй кухні в червні 2009 року, коли блискавка пройшла крізь дах і вдарила її прямо в груди. Тепер жінка може відчувати наближення грози.