Японія прийняла 2300 українців. Як живуть біженці в країні сонця, що сходить (відео)

За словами українського посла Сергія Корсунського, головна умова для переїзду до Японії — це спонсор: близький родич, знайомий, компанія або університет — решта залежить від рішення японського уряду.

Оксана і Наталя Парамонови переїхали до Японії в січні 2023 року з міста Шостка Сумської області, яке неодноразово піддавалося обстрілам. Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Наталії, її донька приїхала з Італії та сказала, що потрібно їхати. Статус евакуйованих у Японії вдалося отримати завдяки тому, що молодша дочка Наталії вже жила в Японії.

У Японії загалом живе приблизно 2300 українців, які переїхали на острови від початку повномасштабного вторгнення російських військ. 2021 року Японія прийняла тільки 74 біженців.

Посол України в Японії Сергій Корсунський розповів, що головна умова для переїзду до Японії — це наявність спонсора: близького родича, знайомого, компанії, університету, — решта залежить від рішення японського уряду.

"Сьогодні ви українців знайдете всюди — від Хоккайдо до Окінави. У кожній префектурі чи міській раді є спеціалізовані центри, які допомагають українцям. Евакуйовані отримують житло, діти ходять до шкіл. Батьки отримують дозвіл на роботу, медичні страховки, такі як у японців", — пояснив посол.

"Існує усталена думка, що Японія — закрита країна, що люди не легко розкриваються. Але коли я тут оселилася, сказала своїй мамі, що почуваюся як вдома. Це зручно, і люди такі відкриті", — сказала вона.

Сюжет про українців із Шостки, які переїхали до Японії після початку масштабної війни

Маріко Кійо — психолог із центру "Хімаварі", яка спеціалізується на допомозі людям, що пережили травму.

"Я не можу зупинити війну, навіть американський президент не може. Але що я можу зробити, то це допомогти цим людям, які приїхали до Японії з психологічною травмою", — пояснила Маріко, яка також допомагає людям з онкологічними захворюваннями й може поділитися особистим досвідом, оскільки страждає на одну з форм раку.

Нагадаємо, що українець розповів про життя в країні мрії Великій Британії, де він допомагає влаштуватися іншим бізнесменам.

Також повідомлялося, що десятки тисяч біженців з України отримають роботу від світових корпорацій, таких як Amazon, Microsoft або Pepsi.