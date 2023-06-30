"Тріщини на фасаді Росії": у Путіна порівняли заколот Пригожина із захопленням Капітолія

Експрезидент РФ емоційно прокоментував публікації в західній пресі про нещодавні події у РФ. І зазначив, що стежить за подіями в США напередодні виборів 2024 року.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв порівняв заколот керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина із захопленням Капітолія 2021 року. Свій пост він опублікував у Telegram.

Медведєв заявив, що відстежував публікації в пресі "англосаксонського світу, що підгниває" про нещодавні події у РФ. За його словами, деякі західні політики відзначали "тріщини на фасаді Росії".

"Схоже, вони забули, спостерігачі хр*нові, що ще зовсім нещодавно ми милувалися колапсом усієї політичної машини США і захопленням Капітолія", — написав Медведєв.

Медведєв каже, що у РФ теж відстежують події на Заході, спостерігають за підготовкою до виборів у США 2024 року, за тим, "кого і як вибере багатостраждальний американський народ". Російський політик виокремив із можливих кандидатів двох: чинного голову держави Джо Байдена та експрезидента Дональда Трампа.

Першого він назвав "старим із гострою деменцією", другого — "дорослим плейбоєм, що молодиться, зі звичками провінційного диктатора".

Колишній президент РФ висловився про події у Франції та пообіцяв їх "обговорити зі своїми партнерами". Він відзначив нібито невдалу багаторічну міграційну політику ЄС.

Пост Дмитра Медведєва в Telegram

Стосовно західного істеблішменту Медведєв також навів кілька цитат із "Ревізора" і "Мертвих душ" Гоголя, який все ж висміював російських, а не західних чиновників.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв назвав заколот Пригожина продуманим. За його словами, найбільший ядерний арсенал міг опинитися під управлінням бандитів.

Також повідомлялося, що Медведєв заявив, що президента Польщі Анджея Дуду необхідно стратити четвертуванням за порівняння Росії з диким звіром.