Стрілянина в Кишинівському аеропорту: уряд Молдови розкрив особу стрільця (відео)

За словами прем'єра Доріна Речана, стрілянину відкрив 43-річний громадянин Таджикистану, якому відмовили у в'їзді в країну з міркувань безпеки.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розкрив інформацію про нападника, який відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева. Про це глава уряду написав 30 червня на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією Речана, стрільцем виявився 43-річний громадянин Таджикистану, якому відмовили у в'їзді в Молдову з міркувань безпеки.

Під час супроводу його в стерильну зону для висилки, він скористався пістолетом, відібраним у прикордонного поліцейського, і відкрив вогонь, убивши прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту. Ще один пасажир дістав поранення і перебуває під медичним наглядом.

"Мої глибокі співчуття родинам загиблих. Уряд втрутиться з необхідною допомогою. Держустанови підвищили рівень мобілізації для забезпечення безпеки та громадського порядку. Поліція розслідує справу і надасть усі подробиці", — повідомив прем'єр.

Операція із затримання стрільця в аеропорту Кишинева

Тим часом у мережі опублікували запис із видом з аеропорту, де відбувалася стрілянина. На відео поліцейські переміщаються будівлею під звуки пострілів.

За інформацією МВС Молдови, нападника затримали співробітники спеціальної поліцейської бригади FULGER, небезпечну ситуацію в Міжнародному аеропорту Кишинева було усунуто.

"Влада відновлює ситуацію в районі. Нападник буде притягнутий до відповідальності правоохоронними органами, які розпочали кримінальне розслідування у цій справі. Розслідування вже розпочато прокуратурою", — ідеться в повідомленні.

Стрілянина в Кишинівському аеропорту — що відомо

Як уже повідомлялося, 30 червня чоловік відкрив стрілянину в Міжнародному аеропорту Кишинева.

Пізніше стало відомо, що він застрелив двох людей: поліцейського і співробітника служби безпеки аеропорту. За даними місцевих ЗМІ, стрілець — росіянин, імовірно, з ПВК "Вагнер".