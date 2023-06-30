Купив собі квартиру: главу празького фонду "Допоможи Україні" звинуватили в розтраті грошей

Засновника фонду підозрюють у розтраті грошей, які виділив уряд Чеської Республіки для українських біженців.

У Чехії поліція розслідує справу щодо голови фонду "Help Ukraine" за привласнення допомоги, призначеної для інтеграції українців. Засновника організації Володимира Гергеля підозрюють у тому, що використав отримані гроші для купівлі квартири в празькому районі Браник за 8 мільйонів крон, повідомляє Чеське телебачення.

Фонд отримав від держави 20 мільйонів крон на утримання громадського центру.

"Протягом червня співробітники карного розшуку пред'явили одній людині обвинувачення в шахрайстві з субсидіями, і розслідування цієї справи триває", — повідомив прес-секретар поліції Ян Рибанський. Прес-секретар не захотів надати додаткову інформацію, оскільки розслідування ще не закінчено.

Міністерство освіти виділило Фонду "Допоможи Україні" двадцять мільйонів крон на відкриття Громадського центру "Розтиля", що мав слугувати для інтеграції українських дітей та їхніх батьків.

Умови субсидії передбачали, що гроші мали бути використані, наприклад, для навчання чеської мови або забезпечення питного режиму для дітей, щоб участь дитини в групі адаптації була безкоштовною для батьків. Однак, фонд стягував плату з клієнтів за харчування і не платив своїм співробітникам за виконану роботу.

Відразу після того, як фонд отримав першу частину гранту в п'ятнадцять мільйонів, Володимир Гергель перевів на рахунок своєї матері близько двох мільйонів. Пізніше він нібито зняв з рахунку фонду шість мільйонів готівкою і тут же заплатив вісім мільйонів за купівлю квартири в празькому районі Браніке. "У рамках розслідування було конфісковано пай у житловому кооперативі, оскільки він може бути доходом від злочину", — заявив представник поліції.

29 червня Фокус повідомляв, Чехія зареєструвала 3500 військових злочинів в Україні. Головний прокурор Чеської Республіки Ленка Брадачова повідомила, що чеські поліцейські та празькі прокурори займаються воєнними злочинами, вчиненими під час війни в Україні проти місцевого населення.

22 червня Фокус повідомляв про те, що Україна і Чехія спільно працюватимуть над ракетним двигуном AI-PBS-350. За інформацією розробників, двигун має відмінне співвідношення тяги і ваги. При вазі 51 кг він набирає розгін від холостого ходу до максимальної потужності менш ніж за 6 секунд.