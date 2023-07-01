"Мають повне право на самовизначення": Данілов згадав історію і спрогнозував демонтаж РФ

Секретар РНБО згадав історію 30-річної давнини, коли від РФ намагалася відділитися Свердловська область, бо "Уралу набридло годувати всю Росію".

Секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов привітав з днем народження "Уральську народну республіку", натякнувши, що незабаром в Росії утворяться інші республіки. Про це він написав у своєму Фейсбуку.

"1 липня виповнюється 30 років із дня проголошення Уральської республіки. Те, що починалось як спроба ремонту т.зв. російської федерації, невдовзі закінчиться її демонтажем. Народи Уралу, Сибіру, Кубані, Кавказу, українського "Зеленого клину", національні республіки Татарстан, Башкирія, Удмуртія, Якутія та інші мають повне право відповідно до міжнародного права на самовизначення, вихід зі складу рф та утворення незалежних і суверенних держав. Все це відбудеться демократичним шляхом та без зовнішнього впливу", — йдеться в повідомленні.

Для більшого розуміння ситуації він додав фото грошової одиниці республіки "уральського франка".

Історія Уральської республіки:

1 липня 2023 року виповнюється 30 років створення Уральської республіки. Цього дня у 1993 році Свердловську область РФ було проголошено Уральською республікою.

Цьому передував період з 1988 по 1991, коли відбувся "парад суверенітетів", під час якого практично всі республіки ухвалили декларації про суверенітет, а згодом і про незалежність. 26 грудня 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР ухвалила декларацію про припинення існування СРСР.

На відміну від того ж самого Кавказу, де прагнення до незалежності базувалося на етнічному підґрунті, російська регіональна політична еліта намагалась отримати більшу економічну та законодавчу автономію на фоні послаблення контролю Москви після розпаду СРСР.

"Уральська республіка" з’явилась завдяки референдуму навесні 1993 року, де виборці (60% населення регіону) голосували за створення в межах Свердловської області автономної республіки, але у складі РФ.

Після цього, вже 1 липня Свердловська облрада ухвалила рішення про проголошення "Уральської республіки" та початок робіт над "республіканською Конституцією". Ідеї "прихованого" сепаратизму почали поширюватись і на сусідні області.

Спочатку тодішній президент РФ Борис Єльцин вітав ініціативи "Уральської республіки", а потім розгледів тут прояви сепаратизму та загрозу територіальній цілісності РФ і 9 листопада розпустив Свердловську облраду, а 10 листопада підписав указ про відсторонення від посади тодішнього губернатора Едуарда Росселя.

"Сепаратисти" навіть вигадали прапор республіки і свою грошову одиницю — уральський франк, але запустити в обіг її не наважилися.

Завдяки легітимним діям уральської політичної еліти із законодавством перехідного періоду від СРСР до Російської Федерації "Уральська республіка" юридично існує до цих пір. Протягом 3-х десятків років ця "сепаратистська" тема певною мірою опікується частиною місцевої еліти і періодично дає про себе знати.

"Уральська республіка" юридично існує донині, і указом президента її ліквідувати не можна, оскільки вона створена в повній відповідності до колишньої Конституції", — у вересні 2003 року заявив новопереобраний губернатор Россель.

У 2014 році, після збройної агресії Росії проти України та анексії Криму, сепаратистські настрої на Уралі посилились. Влітку там навіть запланували марші за федералізацію Сибіру, Уралу, Кубані і Калінінградської області, а в анонсах звучали лозунги "Досить годувати Москву".

Цього разу Кремль відреагував миттєво — організаторів затримали, а марші не відбулися.

Нагадаємо, що Ссекретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин консультувався з певними людьми під час свого військового заколоту у РФ. Саме вони зупинили його похід на Москву.

Раніше повідомлялося, що Олексій Данілов засудив пропозиції окремих лідерів західних країн щодо необхідності Україні почати переговори зРФ. Він назвав їх брудними та цинічними.