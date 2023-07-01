"Плакала не через біль": син про стан мами, ногу якої "зажував" ескалатор (фото)

Син постраждалої жінки розповів, що його мати поспішала на рейс, як раптом заплуталася об валізу і сильно впала, що призвело до непоправної травми. Зараз уся сім'я молиться про наступну операцiю.

57-річна жінка в Таїланді втратила ногу під час однієї з подорожей. Водночас сталася трагічна подія просто в аеропорту. Про це повідомляє видання Express 1 липня.

Тайська пасажирка поспішала на ранковий рейс із міжнародного аеропорту Дон Муанг у Бангкоку до провінції Накхонсітхаммарат. Пересуваючись із багажем пасажирським конвеєром в одному з терміналів, жінка впала, і її нога зачепилася за механізм, який почав дробити м'язи, сухожилля і кістки.

За інцидентом у цей час спостерігали інші пасажири, поки частина з них намагалися в паніці знайти аварійний вимикач, але було занадто пізно. Медики, які прибули на місце, одразу ампутували їй ліву ногу вище коліна, щоб витягти її з доріжки і відвезти в лікарню. Там хірурги спробували прикріпити кінцівку назад, проте відразу заявили, що відновити рухливість ноги навряд чи вдасться.

Жінка поспішала на рейс у Таїланді та втратила ногу Фото: Express Жінка поспішала на рейс у Таїланді та втратила ногу Фото: Express

Син 57-річної жінки розкритикував керівництво аеропорту за те, що вони відмовилися передавати записи з камер спостереження.

"Я почувався дитиною, особливо коли я вперше зустрів свою матір після інциденту. Медики тримали пінопластову коробку з ногою, коли виходили з машини швидкої допомоги. Вона була відокремлена від моєї матері, яка сиділа в інвалідному візку. Це почуття, яке я не можу пояснити", — йдеться в повідомленні.

Стан своєї матері він описує як пригнічений, адже вона ніяк не може змиритися з тим, що її життя в один момент різко змінилося. Усі розуміють, що не зможуть повернути її ногу, але намагатимуться врятувати її психологічний стан. Сім'я намагається організувати зустріч групи психологів, щоб розібратися з інцидентом.

"Моя мама плакала не через біль, а тому, що не уявляла життя з однією ногою. Тому ми максимально уникаємо розмов із нею про інцидент в аеропорту. Ми сподіваємося, що ознак інфекції немає, і що на неї чекає остання операція", — продовжив син.

Директор аеропорту Дон Муанг Карун Танакулджирапат висловив свої щирі співчуття і розповів, що інженери намагаються знайти причину аварії. Доріжки, які й призвели до травми, використовували з 1996 року і їх планували замінити лише 2025 року.

Керівництво аеропорту також пообіцяло взяти на себе всі медичні витрати і готові обговорити інші компенсації.

Жінка поспішала на рейс у Таїланді та втратила ногу Фото: Express

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що кишинівського стрільця розшукує Інтерпол за вбивство "впливової людини". Під час інциденту його супроводжували двоє чоловіків, які також перебувають у розшуку.