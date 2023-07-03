"Борщ тече в наших венах": українські біженці переїхали до США і відкрили ресторан (відео)

За словами Катерини Темченко, яка переїхала до штату Вісконсин у листопаді 2022 року, вона вирішила привезти частинку України до США. Touch of Ukraine стане сімейним рестораном і об'єднає кухні двох країн. Відкрити його допоміг спонсор — власник будівельної компанії.

Група українських біженців, яка переїхала до штату Вісконсин торік, вирішила за підтримки спонсора відкрити в місті Мадісон, штат Вісконсин, ресторан української та американської кухні. Про це повідомляє телеканал KWCH-DT.

Засновник будівельної компанії Gorman & Company Гері Горман спонсорував 11 біженців, чиє рідне місто в Україні перебуває під окупацією. У листопаді Катерина Темченко разом із десятьма іншими українцями переїхала до Вісконсина.

"Зрештою ми приїхали сюди, в Мадісон, і почали шукати способи зробити себе корисними для суспільства, — сказала Темченко. — І тоді виникла ідея відкрити цей бар".

За словами переселенки з України, таким чином вона хотіла висловити подяку за свій новий дім, а також привезти частинку України до Вісконсина.

Ресторан Touch of Ukraine відкриється в Мадісоні, штат Вісконсин 13 липня

За словами українки, американці виявилися дуже доброзичливими та гостинними людьми й багато допомагали. Touch of Ukraine стане сімейним рестораном і об'єднає кухні двох країн.

"Звичайно, ми подаватимемо традиційні американські страви, як-от гамбургер і курячий сендвіч, але ми додамо до нього частинку українського, наприклад, курячий сендвіч, куряча грудка буде в нашому традиційному українському паніруванні, ну і таке інше", — сказала Темченко, додавши, що це буде суміш українського та американського.

"Борщ, він тече в наших українських венах, ми виросли на ньому, — пояснила засновниця закладу. — Я люблю вареники, це наші національні вареники з різною начинкою, а також фарширований перець і солянку".

Ресторан Touch of Ukraine відкриється 13 липня. Його можна знайти в будівлі Carbon at Union Corners у Мадісоні.

Нагадаємо, що українці, які переїхали до США, закінчили старший клас школи та вступили до університету безплатно.

Також повідомлялося, що Японія прийняла 2300 українців. Головна умова для переїзду — спонсор: близький родич, знайомий, компанія або університет.