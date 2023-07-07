"Західні сатаністи": чоловік у рясі з хрестом кидався під колеса кортежу Зеленського (відео)

Протестувальник у Болгарії вибіг на дорогу перед автівками з кортежу з криками про анафему та фашистів. Виявилось, що він лише прикидається іподияконом та не вперше протестує проти України.

Чоловік, вдягнений у рясу та з хрестом у руках, влаштував акцію на дорозі у Софії. Він вибіг на проїжджу частину перед машинами з кортежу президента України Володимира Зеленського, який приїжджав з візитом у Болгарію. Деталями інциденту 11 липня поділились у місцевому ЗМІ "Телеграф".

"Священник" кричав "анафема, Зеленський, фашистська Україна, західні сатаністи" та розмахував хрестом перед автівками. Наблизитися до машин президента йому не вдалося, адже на місці були правоохоронці. Вони схопили чоловіка та відтягнули від проїжджої частини, а кортеж на великій швидкості проїхав повз.

За даними болгарського медіа, протестувальника звуть Атанас Стефанов, і він лише видає себе за іподиякона. Раніше він вже влаштовував акцію проти представників влади.

"Так само кидався на політиків, які виходили з лімузинів, але теж був затриманий поліцією", — проінформували журналісти.

"Священник" Атанас Стефанов не вперше виступає проти України

Кореспондент "Главком" також підтвердив, що Стефанов наряджається у рясу та представляється іподияконом, тобто помічником церкви. Насправді ж він — колишній кандидат у депутати від проросійської партії "Мир".

Окрім того, Стефанов — постійний учасник проросійських акцій "Марш за мир і суверенітет" та "Безсмертний полк". У березні, за даними ЗМІ, чоловік зняв прапор України з балкона Софіївської мерії та кинув його на землю зі словами "геть, українські фашисти".

Нагадаємо, 6 липня президент Володимир Зеленський прибув з візитом у Софію, столицю Болгарії. Там він зустрівся з головою МЗС Марією Габріель. За його словами, однією з тем для обговорення з представниками болгарської влади була військова підтримка України.

Під час візиту у Зеленського стався емоційний діалог з колегою Руменом Радевим. Президент Болгарії відстоював, що зброя не допоможе вирішити конфлікт з РФ, на що Зеленський запропонував йому віддати території своєї країни Володимиру Путіну.