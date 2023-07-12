"Звуки вибухів дедалі сильніші": у Єкатеринбурзі спалахнула велика пожежа (фото, відео)

За даними російських журналістів, вогонь охопив склади біля СНТ "Енергетик-3". Площа пожежі становила 1500 квадратних метрів.

У ніч на 12 липня на території Російської Федерації, у місті Єкатеринбург, сталася масштабна пожежа. Про це повідомила пресслужба Міністерства надзвичайних ситуацій Росії в Telegram.

У відомстві заявили, що загорілися два автомобілі, дерев'яні піддони та будівельні побутівки на площі 1300 квадратних метрів.

"Вогнеборці вживають усіх заходів для якнайшвидшої локалізації загоряння. До гасіння залучено 50 осіб та 20 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — ідеться в публікації.

Пізніше в МНС додали, що о 02:17 за московським часом пожежу було локалізовано на площі 1500 квадратних метрів.

За даними російського видання E1.RU, загоряння сталося на складах біля СНТ "Енергетик-3". Місцеві жителі повідомили журналістам про вибухи в районі населеного пункту Сині Камені.

"Пожежа страшна. Величезна заграва, чорний дим, чути звуки вибухів. Перебуваю недалеко від Метеогорки, з вікна видно цю пожежу, і звуки вибухів дедалі сильніші", — повідомив очевидець.

Нагадаємо, що в ніч на 8 липня в місті Шебекіно Бєлгородської області Російської Федерації сталося відразу кілька пожеж. Губернатор Бєлгородської області заявив, що ЗСУ нібито обстріляли населений пункт "Градами".

Раніше, червня, у Москві сталася пожежа у великому бізнес-центрі на 3-й вулиці Ямського поля. З будівлі врятували 11 осіб, троє з них постраждали. Займання сталося на другому поверсі чотириповерхової будівлі.