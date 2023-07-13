Останніх українських біженців переселили з круїзного лайнера MS Victoria у Шотландії (відео)
За словами уродженки Івано-Франківська Наталії Підручної, вона сподівається повернутися додому, коли війна закінчиться. Але поки почувається як удома в шотландській столиці.
Українські біженці, які понад рік проживали на круїзному лайнері в Лейті, передмісті шотландської столиці Единбурга, переселилися в нове житло. Про це повідомляє BBC.
Трохи більше тисячі біженців після переїзду з України поселили на кораблі MS Victoria, але минулого вівторка, 11 липня, контракт із шотландським урядом завершився.
Не всі змогли знайти житло в Единбурзі. Деяких розмістять у готелях, за які заплатить шотландський уряд.
Одна з українських переселенок, Наталя Підручна, розповіла журналістам про переїзд з корабля.
"Це складно, тому що не всі друзі змогли залишитися в Единбурзі. Деякі переїхали, і ми з ними попрощалися. Але це нова сторінка, ми не могли весь час залишатися на кораблі", — сказала уродженка Івано-Франківська.
За її словами, вона дещо здивувалася, вперше побачивши корабель, на якому їй згодом довелося прожити понад рік.
"Усе було дуже добре тут: продукти, каюти — доволі миле місце", — сказала українка, яка, каже, що сподівається залишитися в шотландській столиці, але наразі в неї немає житла, окрім тимчасового номера в готелі.
"Сподіваюся повернутися додому, коли війна закінчиться, але поки що почуваюся тут як удома", — пояснила вона.
Нагадаємо, що українці, які колись жили на кораблі в Шотландії, пояснювали, що їм нема на що скаржитися.
Хоча представники "Червоного хреста" і зазначали, що деяким українським біженцям у Шотландії доводиться місяцями жити в каютах без вікон.