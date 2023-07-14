Проєкт на $52 млрд: Південна Корея готується виділити гроші на відновлення України, — ЗМІ

Секретар президента Південної Кореї Чхве Санг Мок сказав, що Україна запросила участь корейських компаній приблизно в 5000 будівельних проєктах.

Південна Корея запропонує всебічну підтримку проєкту з відновлення як державного, так і приватного секторів України. Йдеться про проєкт на суму в 52 млрд доларів. Про це заявив економічний секретар президента Південної Кореї Чхве Санг Мок, пише The Korea Herald.

"Україна запросила участь корейських компаній приблизно в 5000 будівельних проєктах, оцінюваних у 20 мільярдів доларів, через канал міжурядового співробітництва в травні", — сказав Чхве Санг Мок.

За його словами, уряд почне оцінку будівельних майданчиків, щоб швидко забезпечити необхідні умови для зведення місць для проживання, шкіл, житлових будинків, лікарень та інших об'єктів інфраструктури.

Крім того, уряд Південної Кореї планує підтримати надання технічної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України. Також індивідуальна підтримка буде надана проєкту реконструкції під керівництвом приватного сектору. Цей проєкт оцінюється приблизно в 32 мільярди доларів.

Повідомляється, що проєкт охоплює різні сектори, зокрема: малі модульні реактори (ММР), атомні електростанції, реконструкцію аеропортів, будівельну техніку, залізничні транспортні засоби та інформаційні технології.

"Навіть попри те, що конфлікт триває і зусилля з відновлення перебувають на ранніх стадіях, ми готуватимемось до нашої ролі в проєкті відновлення настільки старанно, наскільки того бажає український уряд", — сказав чиновник.

Нагадаємо, що в травні американські аналітики повідомляли, що Південна Корея почала таємно відправляти Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Повідомляється, що Сеул передає снаряди США, які, зі свого боку, організували їхнє відправлення в Україну. Такий вид допомоги має допомогти ЗСУ успішно провести контрнаступ.