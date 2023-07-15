"Свідоме інсценування": у Bild прокоментували знімок Пригожина в трусах (фото)

Журналісти вважають, що "незвичайне фото" засновника ПВК "Вагнер" може бути частиною інформаційної кампанії, спрямованої проти представників Кремля.

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, імовірно, свідомо допустив оприлюднення знімка, на якому він сидить у спідній білизні на ліжку. Про це пише видання Bild 14 липня.

Як зазначають журналісти, "незвичайне фото" було опубліковано в Telegram-каналі, близькому до ПВК "Вагнер". Розмірковуючи про те, чому Євген Пригожин виставляє себе в "безглуздому" вигляді, автори публікації дійшли висновку, що це було "свідоме інсценування".

Як підтвердження цієї теорії наводиться низка критичних висловлювань засновника ПВК "Вагнер" на адресу вищого командування Міноборони Росії. Він не раз звинувачував міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова в недбалому ставленні до життів солдатів і в прагненні до збагачення.

При цьому сам Євген Пригожин намагався показувати, що не тільки знає тяготи та поневіряння війни здалеку, а й розділяє їх. З цією метою він регулярно робив фото і відео в прифронтовій зоні.

"Отже, тепер фото лідера ПВК "Вагнер" у трусах, одразу після підйому: те, що на перший погляд здається смішним, мабуть, покликане підкреслити різницю між Пригожиним і ненависною йому кремлівською елітою", — підсумували автори статті.

Євген Пригожин в образі "простого солдата"

У ЗМІ вважають, що наразі для Євгена Пригожина "життєво важлива" лояльність "вагнерівців". Журналісти також припускають, що Пригожин хоче змістити фокус уваги з фотографій своєї розкішної вілли в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що 5 липня в мережі з'явилися кадри проведених правоохоронними органами обшуків в особняку та офісі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Під час заходів знайдено злитки золота й арсенал зброї..

Раніше, 26 червня, ЗМІ зазначали, що попри публічний імідж простого військового, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин є мільярдером. Він віддає перевагу розкішному способу життя, купуючи приватні літаки, розкішні вілли і яхти.