Непроглядний попіл. Виверження вулкана Шишалдін зробило небо над Тихим океаном небезпечним для польотів

Невелике селище розміром у 40 осіб із трепетом спостерігало за тим, як вулкан Шишалдін, найвища вершина Алеутських островів, вивергав у небо тонни попелу.

На Алеутських островах Аляски останнім часом активізувався вулкан Шишалдін, що призвело до виверження значної хмари попелу. За даними Обсерваторії вулканів Аляски, виверження почалося у вівторок, що було підтверджено обльотом берегової охорони США, яка спостерігала виверження лави з верхового кратера, пише Irish News.

У п'ятницю було зафіксовано два значних вибухи: один о 1:09 ранку, внаслідок якого хмара попелу піднялася на висоту до 12,2 кілометра і понеслася на південь над Тихим океаном, та інший, менший вибух о 7:10 ранку, що сягнув висоти близько 4,5 кілометрів. Унаслідок цих вивержень і хмари попелу, що з'явилася після них, Національна метеорологічна служба випустила попередження для пілотів про можливу небезпеку вулканічного попелу, який може спричинити несправність реактивних двигунів через свою гостру, незграбну природу, яка часто використовується в промисловості в якості абразиву.

Вулкан Шишалдін розташований на найбільшому з Алеутських островів — острові Унімак і розташований за 1092 кілометри на південний захід від Анкориджа. Цей симетрично конічний вулкан, діаметр якого біля основи становить 16 кілометрів, досягає висоти 2,85 кілометра, що робить його найвищою вершиною Алеутських островів. На східному боці острова розташоване невелике селище Фолс Пас із населенням 40 осіб.

Історично гора Шишалдін була одним із найактивніших вулканів у межах Алеутської вулканічної дуги, але більшість її вивержень були незначними. Найбільше виверження сталося 1999 року, коли стовп попелу піднявся на висоту 13,7 кілометрів. Моніторинг вулкана ведеться за допомогою сейсмічних та інфразвукових датчиків, супутникових даних, веб-камери, а також віддалених інфразвукових і грозових мереж.

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