"Дивіться на них": у Гонконгу міністр запропонував боротися з курінням незвичним способом

Міністр запропонував громадянам уважно дивитися на порушників, демонструючи так осуд.

Міністр охорони здоров’я Гонконгу Ло Чунг-мау запропонував мешканцям долучитися до боротьби з курінням в заборонених місцях незвичним способом. Про це інформує BBC.

Він запропонував громадянам уважно дивитися на порушників, демонструючи так осуд. У відомстві вважають, що варто провести громадські консультації щодо нових стратегій боротьби з курінням.

За його словами, такі заходи потрібні, оскільки правоохоронці не завжди можуть швидко зафіксувати порушення. Ло Чунг-мау наголосив, що потрібно змінювати "культуру в суспільстві, щоб люди були готові дотримуватися закону".

"Гонконг, вільний від тютюну, має здоровий імідж", — заявив він.

Міністр попередив, що влада візьме до уваги записи з камер спостереження або відео, надані представниками громадськості, які можуть бути використані як докази для боротьби з курцями. Йдеться про тих громадян, які палять в обмежених громадських місцях. Застосування інших засобів було складним, оскільки курці часто докурюють цигарки до того, як приходять поліцейські.

Гонконг готується до нових антитютюнових заходів. Чинні правила забороняють палити в ресторанах, на робочих місцях, у закритих громадських місцях і деяких відкритих громадських місцях. Планується, що правоохоронні органи посилять роботу в цьому напрямку. Порушення чинних правил куріння карається штрафом у розмірі до 1500 гонконгських доларів (192 долари США, 147 фунтів стерлінгів).

Нагадаємо, у липні в Україні набув чинності новий антитютюновий закон. Обмеження торкнуться продажу ароматизованого тютюну для самокруток, електронних сигарет і рідин для їхнього наповнення. Також буде заборонено куріння в громадських місцях пристроїв із системою нагрівання тютюну.