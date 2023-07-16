Нескінченні гроші: колишній бармен викрав понад 2 млн доларів через збій банкоматів (фото)

Австралієць зрозумів, що банкомат помилково видає кошти, і проводив транзакції у певний час доби, що дозволило йому отримати значні суми без відома Національного банку Австралії.

Колишній бармен Ден Сондерс поцупив понад 2 млн 476 тисяч доларів США з австралійського банкомата, у якому відбувся збій. Про це інформує The Sun.

У 2011 році він пішов зняти готівку, щоб заплатити за порцію напоїв, але мав із собою трохи більш ніж долар Ден вирішив переказати близько 120 доларів зі свого кредитного рахунку. Банкомат Національного банку Австралії повернув його картку та вказав: "Транзакцію скасовано".

Ден повернувся до свого автомобіля. Він відкрив свій рахунок, на якому було вказано, що в нього тепер понад 100 доларів.

Він зняв готівку й далі розпивав напої. По дорозі додому веселун знову спробував хитрість на тому ж банкоматі — і це спрацювало. Незабаром Ден виявив, що банкомати були відключені від загальної банківської мережі рано-вранці.

Це дозволило йому отримувати "нескінченні гроші", переказуючи готівку між двома своїми рахунками. Транзакція буде зареєстрована в банку лише наступного дня, що призводило б до боргів, але він завжди зміг зняти ще після опівночі. У наступні місяці Ден продовжував використовувати збій. Його транзакції незабаром почали виходити з-під контролю.

Ден стверджує, що він зняв і витратив понад 2 мільйони доларів із багатьох банкоматів. Справжня сума ніколи не буде відома.

"Із 12:00 до 1:00 я міг переказати будь-яку суму грошей до шести цифр за раз, 999 000, з моєї кредитної картки на мій ощадний рахунок", — сказав Ден.

Ден Сондерс Фото: The Sun

За його словами, необхідна сума залишалася на ощадному рахунку протягом 24 годин, перш ніж вона поверталася. Якщо він проводив ще одну транзакцію перед попередньою, завжди можна було її залишити в кредиті.

Фото: The Sun

Ден Сондерс витратив кошти на дорогі обіди, приватні літаки та жінок. Австралієць побував на багатьох курортах. Він навіть заплатив за навчання своїх друзів в університеті.

Фото: The Sun

У листопаді 2014 року Дена заарештували та звинуватили в 111 злочинах, пов’язаних із шахрайством, обманом і крадіжкою. Його кинули до австралійської в'язниці суворого режиму на один рік. Банківський збій у Національному банку Австралії так і не пояснили.

Нагадаємо, у липні чоловік спробував поцупити банкомат за допомогою викраденого крана. Він проломив стіну магазину, після чого спробував втекти з місця злочину, вистрибнувши з транспортного засобу.